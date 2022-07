«Não merece uma estatueta que seja» na cidade. IL repudia homenagem a Vasco Gonçalves

Entornointeligente.com /

O grupo municipal da Iniciativa Liberal (IL) de Lisboa repudiou esta quinta-feira a intenção do presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), de continuar a homenagear Vasco Gonçalves, afirmando que o general «não merece uma estatueta que seja» na cidade.

«Uma homenagem por parte do executivo de Carlos Moedas a Vasco Gonçalves é uma homenagem a uma personagem iliberal que tentou coletivizar o país, preferindo uma ditadura de esquerda a uma democracia», afirmou o grupo da IL, que conta com três eleitos na Assembleia Municipal de Lisboa, num comunicado enviado à agência Lusa.

A IL «condena veementemente» a intenção de criar um monumento a Vasco Gonçalves, indicando que o general é «responsável por um dos períodos mais conturbados do pós-25 de Abril» e a sua atuação, enquanto primeiro-ministro, «belisca a democracia ganha no 25 de Abril e reforçada no 25 de Novembro».

Subscrever Neste sentido, os deputados municipais da IL consideram que «qualquer homenagem é uma afronta às vítimas do PREC [Processo Revolucionário em Curso] e do COPCON [Comando Operacional do Continente], que fazia prisões arbitrárias e mandados de captura em branco», acrescentando que Vasco Gonçalves é também responsável pelo «descalabro da reforma agrária imposta, nacionalizações e aos processos caóticos de descolonizações».

Para o líder da bancada do grupo municipal da IL, Miguel Ferreira da Silva, «continuar a homenagear alguém que quis uma ditadura de esquerda em Portugal seria um erro gravíssimo por parte do executivo camarário».

Miguel Ferreira da Silva refere ainda que «Vasco Gonçalves foi primeiro-ministro durante um ano e Portugal precisou de 10 [anos] para começar a recuperar de todos os erros cometidos», reforçando que os atentados à liberdade, prisões arbitrárias, saneamentos, nacionalização da banca, reforma agrária e as várias ocupações atiraram Portugal para um estado de pobreza e atraso civilizacional.

«Vasco Gonçalves não merece uma estatueta que seja», frisou o deputado municipal da IL.

Também o CDS-PP de Lisboa anunciou que votará contra qualquer «homenagem, monumento ou evocação» ao general Vasco Gonçalves por simbolizar «o pior» na tentativa de «implantação de um regime totalitário» pela extrema-esquerda após o 25 de Abril.

Na quarta-feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), aceitou o desafio da Associação Conquistas da Revolução de trabalhar em conjunto na proposta de criação de um monumento de homenagem ao general Vasco Gonçalves (1921-2005).

O social-democrata referiu que houve já algumas homenagens feitas pela Câmara de Lisboa ao general Vasco Gonçalves, inclusive a atribuição do seu nome a uma rua junto à Quinta das Conchas, considerando que «é importante para a democracia» continuar a homenageá-lo na cidade.

«É óbvio que, para nós, será sempre uma honra e um gosto continuar a homenagear o senhor general Vasco Gonçalves», reforçou o presidente da Câmara de Lisboa, manifestando a disponibilidade do município de trabalhar com a Associação Conquistas da Revolução: «Vou dar ordem para que isso aconteça e para que se possa começar a trabalhar nesse sentido».

Vasco Gonçalves foi chefe dos Governos Provisórios entre 18 de julho de 1974 e 10 de setembro de 1975 e o seu nome era aclamado nas manifestações e comícios durante o PREC em ‘slogans’ como «Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço», de uma canção interpretada por Maria do Amparo e Carlos Alberto Moniz.

O período em que chefiou o Governo ficou conhecido por «gonçalvismo» e ficou marcado principalmente pelo combate aos monopólios e aos latifúndios.

A nacionalização da banca e dos seguros, a par da aceleração da Reforma Agrária, foram decisões emblemáticas do «gonçalvismo», ainda hoje sinónimo de extremismo de esquerda para as forças de direita.

