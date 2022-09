‘’No me invitaron, nos hubiera gustado ir a Londres’’- Maduro se mostró triste al no recibir invitación para el funeral de la Reina Isabel II (+Video)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en una reciente alocución que hizo desde el canal oficialista, Venezolana de Televisión (VTV), el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro lamentó no haber sido invitado al funeral de Estado de la reina Isabel II en el Reino Unido. «No nos invitaron. Qué tristeza, ¿verdad? Nos hubiera gustado ir a Londres. A la vicepresidenta le hubiera gustado. La vicepresidenta es casi londinensa (sic)», expresó Maduro.

VER TAMBIÉN: Su foto en el funeral de la Reina Isabel II genero molestias y criticas (+Imagen)

Al mismo tiempo, cuestionó que los medios internacionales destacaron que no fue invitado a la ceremonia de despedida de la monarca que reinó los últimos 70 años : «En un programa de la televisión italiana ayer aparecían los no invitados, y aparecían los talibanes, Corea del Norte, Maduro, Lukashenko, Putin… Los no invitados. ¡No tienen límite para el ridículo esta gente de estas televisoras internacionales» .

View this post on Instagram

A post shared by Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Recordemos que al funeral de Estado, que se realizó en la abadía de Westminster, al cual asistieron más de 500 líderes de todo el mundo. A pesar de esto, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido no invitó a los regímenes de Venezuela y Nicaragua.

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com