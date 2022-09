No me embarazo, ¿será porque tomé pastillas?

Entornointeligente.com /

Soy una mujer de 24 años que vivo en unión libre. Tengo casi tres años de casada y dejé las pastillas hace seis meses, y no me embarazo. Nos da miedo porque yo usé pastillas desde que estaba en el colegio, me las mandaron porque tenía la regla muy irregular por unos quistes en los ovarios que me detectaron con un ultrasonido. En mi casa todos me dicen que las pastillas a veces producen esterilidad.

Las parejas que ansían el embarazo suelen asustarse creyendo que van a quedar encinta el mismo mes que dejan de planificar y cuando no lo consiguen comienzan a experimentar diversos temores que suelen ser reforzados por amigos, allegados o familiares.

Particularmente se lee en algunos sitios de internet que haber tomado pastillas anticonceptivas por mucho tiempo provoca esterilidad, dato que es completamente falso, por el contrario, las pastillas propician la salud ginecológica, y gracias al efecto hormonal se ve preservada y acrecentada la capacidad para tener hijos y por eso tienen más probabilidad de lograr el embarazo.

Sin embargo, en las mujeres que han tenido o tienen reglas irregulares, sangrados abundantes, dolores menstruales severos, así como quistes en el ovario, es importante consultar con el fin de valorar la fertilidad, ya que estas condiciones dificultan la consecución del embarazo. También es importante realizar un sencillo examen de semen, llamado espermograma para constatar la integridad de la fertilidad masculina.

Es recomendable que todas las pacientes consulten antes de comenzar a «pedir bebé» para detectar cualquier anomalía que podría posteriormente afectar el curso del embarazo. Además, se aprovecha esta cita para instaurar el ácido fólico, el cual disminuye la posibilidad de que ocurra un aborto o una malformación.

