El delantero panameño Ismael Díaz está pasando por un dulce momento en el fútbol ecuatoriano con la Universidad Católica

‘Estoy Feliz, he venido de menos a más, realmente pase un momento difícil en mi carrera, no me conformo con esto, quiero más y toca seguir trabajando’, destacó Díaz a los medios de comunicación.

Con estos dos goles, el exjugador del Tauro FC, llega a once tantos, solo es superado por el argentino Francisco Fydriszewski, del Ascues, quien lleva 12.

‘Futbolísticamente ha sido un buen año, goles, asistencias, pero el mejor que he tenido fue con el Tauro el año pasado. Sobre mis estadísticas, mi representante es el que realmente me manda los números después de cada partido’, destacó.

Sobre su futuro no quiso dar detalles, solo aseguró que en diciembre se sabrá todo.

