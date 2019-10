“No me arrepiento, se lo merecía”: Doménica Delgado confesó que le fue infiel a Pedro Moral | VIDEO

Entornointeligente.com /

Doménica Delgado confesó que le fue infiel al empresario Pedro Moral. La modelo contó que esto sucedió cuando su relación ya se encontraba totalmente destruida.

” Esto pasó cuando la relación estaba destruida al 100% . Fue un fin de semana que salí, me encontré con una persona que salí tiempo atrás y me enteré de muchas cosas que habían pasado, estaba decepcionadísima y le fui infiel, por así decirlo “, contó

Además, dijo que lo hizo como un acto de venganza debido a todo lo que se enteró del empresario. Si bien no reveló con quien le fue infiel a Pedro Moral, dijo que sucedió tras una salida a una discoteca.

” ¿Fue un acto de venganza? Sí, 100% y no me arrepiento . Me encontré con un chico que ya había salido en la discoteca y ya. Se lo merecía” , añadió.

Sus amigas, entre ellas la ‘Chama Méndez’, le dieron su respaldo y dijeron que también se sienten decepcionadas del empresario.

LINK ORIGINAL: peru 21

Entornointeligente.com