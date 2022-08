No los lleves a la nieve sin protección adecuada: Recomendaciones para cuidar a perros y gatos ante bajas temperaturas

Entornointeligente.com /

Sistemas frontales y las bajas temperaturas de los últimos meses han llevado que caiga nieve incluso en zonas cercanas al mar. Ante esta situación, los animales y mascotas también han quedado desconcertados. ¿Cómo cuidar a perros y gatos ante estos eventos? Especialista entregó recomendaciones para resguardar su salud física y mental.

Antes de responder las preguntas de la entrevista quiso poner un tema que consideró importante poner primero sobre la mesa: la frecuencia de baños y el corte de pelo en perros gatos. Para Sebastián García, veterinario egresado de la Universidad Mayor de Santiago y trabajador itinerante entre la tercera y cuarta región, aunque «es obvio», es necesario aclarar que «al ser especies distintas necesitan distintos cuidados».

Así pues, el profesional fue enfático en no recomendar bañar a los gatos en invierno «salvo que sea extremadamente necesario», ya que se ensucian mucho menos porque están acostumbrados a su autolimpieza. De los perros, en tanto, dijo que en temporadas de bajas temperaturas lo mejor es «bajar a lo mínimo posible la frecuencia de baño» y vio con preocupación aquellos tutores que duchan a sus perros muy seguido.

«Hay quienes bañan a sus perros una o más veces por semana y eso nunca es recomendable porque le retiran una capa de cebo que les protege su piel, actúa como repelente y cuidado de piel, lo protege de bacterias, hongos e incluso algunos ácaros», sostuvo.

El especialista aconsejó además bañarlos «con las consideraciones que se tienen con un niño»: con agua tibia-caliente, que no se expongan luego a cambios de temperaturas y secarles el pelo con toalla y/o secador, según sea la aceptación del animal con este último.

Aunque hay quienes cortan con mucha frecuencia el pelo de sus perros, en especial aquellos de raza pequeña a los cuales se les suele hacer cortes especiales, García encomendó evitar hacerlo en épocas frías porque el pelaje «los provee de calor». Y en cuanto a quienes les ponen ropa a sus mascotas, enfatizó en recomendar el abrigo «sólo en horas de frío», como por ejemplo en las noches y agregó que luego de quitárselo «es necesario desenredar el pelo porque estimula la aparición de motas».

Patas mojadas: lluvia, nieve y resfríos de temporada Lluvias que provocaron desbordes de ríos y quebradas, vientos, incluso nieve cubrieron zonas con histórica crisis hídrica en los meses de invierno. En la Región de Coquimbo, por ejemplo, se había cumplido en 2021 un registro histórico de 13 años consecutivos de escasez hídrica y el sistema frontal de julio pasado dejó calles anegadas y nieve en cerros muy cercanos a la conurbación La Serena-Coquimbo.

Ante este atípico escenario, familias completas salieron a encontrar nieve y llevaron consigo a los integrantes más peludos de las familias: perros y gatos de diferentes edades fueron captados en un paseo que a muchos pareció no gustarles y lo evidenciaban saltando de un lado a otro o ladrando de manera desesperada.

Sobre esto, el veterinario subrayó que no es recomendable llevar a perros y gatos: «La nieve quema, no es recomendable exponerlos sobre todo si no están acostumbrados. Si lo llevan en auto y se baja a hacer pipi no hay mayor problema, pero mucha exposición puede dañarlos. En el caso de los gatos, ellos son super rutinarios y una salida, si no están acostumbrados a salir en auto o jaulas de transportes, puede resultarles estresante».

Por otro lado, y en cuanto a las lluvias, realizó un paralelismo entre las personas y las mascotas para dar cuenta de la necesidad de mantener el cuerpo seco.

«Cuando llueve y los animales se mojan es como que nosotros nos quedemos con la ropa mojada y eso puede hacer que se resfríe, incluso si sólo tiene las patas mojadas, por eso hay que secarlos completos, incluidas sus camas», recalcó.

Otra de las cuestiones que suelen suceder ante las bajas temperaturas es que se ve a los animales tiritar, lo cual tiene distintos significados y es conveniente atenderlo. «Los perros pueden tirirar porque sienten frío (si hay una temperatura menor a la habitual), si hay ruidos fuertes poco comunes (como lluvias y relámpagos) les puede poner nerviosos sobre todos a los de razas pequeñas y en esos casos se aconsejable aislarlos del ruido y ponerles música para relajarlos».

Al igual que las personas, las mascotas también suelen resfriarse ante cambios de temperatura. Enfermedades como la traqueobronquitis (tos de las perreras) son muy contagiosas y típicas de la época, mencionó el veterinario. En este sentido, García remarcó en aquello que no hay que hacer en estos casos.

«Es muy común que, como siempre hay en casa, se les de paracetamol a los perros y gatos ante gripes. Pero eso puede provocar intoxicaciones, problemas hepáticos e incluso ir más allá. Y en el caso de yerbas para uso medicinal, tampoco soy partidario de recomendarlas porque dosificarse es difícil, y tienen distintos efectos según las dosis».

Por último, Sebastián García valoró la importancia de «una alimentación adecuada» ya que en ella se encuentran «los nutrientes necesarios» que se necesitan para llevar una buena salud durante todo el año.

