No Japão, cães e gatos já podem «vestir» uma ventoinha para aguentar o calor

Uma empresa de vestuário de Tóquio juntou esforços com médicos veterinários para criar roupas para animais de estimação embutidas com uma ventoinha. Com as temperaturas altas que se têm registado este Verão no Japão, as roupas atraíram vários tutores ansiosos (principalmente aqueles com animais que não trocam de pelo para se adaptarem às diferentes temperaturas).

O aparelho consiste uma ventoinha de 80 gramas cosida a uma roupa de malha que sopra ar pelo corpo do animal. Rei Uzawa, presidente da empresa de roupa de maternidade Sweet Mommy , afirma ter sido motivada a criar o vestuário adaptado depois de ver o seu chihuahua ficar exausto com o calor intenso, cada vez que ia passear.

Reuters/ISSEI KATO Reuters/ISSEI KATO Reuters/ISSEI KATO Fotogaleria Reuters/ISSEI KATO «Quase não houve uma estação de chuva este ano, portanto os dias quentes chegaram mais cedo. Nesse sentido, acho que desenvolvemos um produto que é correcto para o mercado «, disse.

Depois da estação das chuvas em Tóquio ter terminado no fim de Junho, a capital do Japão sofreu a maior onda de calor de que há registo com temperaturas que atingiram os 35ºC durante nove dias.

«Normalmente uso sacos de gelo (para manter o cão fresco ). Mas acho que é mais fácil levar o meu cão a passear se tivermos esta ventoinha «, afirmou Mami Kumamoto, tutora de 48 anos de um poodle chamado Pudding e de Maco , um terrier .

O aparelho ficou disponível no início de Julho e a Sweet Momy já recebeu cerca de 100 encomendas, conta Uzawa. As roupas vêm em cinco tamanhos e tem o preço de 9,900 yen (72,65 euros).

