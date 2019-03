No improvise su almuerzo, planifique su menú

Entornointeligente.com /

Para nadie es un secreto que en esta época en que vivimos, debido a las prisas, el trabajo y el ajetreo diario, nuestra alimentación se ve afectada negativamente y en gran manera. Lo que sucede a veces es que le restamos importancia a preparar los alimentos y preferimos enfocarnos en el trabajo o las “carreras” de todos los días. La planificación del menú no existe, todo lo que comemos es improvisado, como quien dice “a lo que caiga”, “lo que encuentre”, eso es lo que comemos.

La total o casi total improvisación del menú diario puede traer como consecuencia el consumo excesivo de alimentos ricos en grasa, azúcares y bajo contenido de fibra. Esto significa mayor consumo de comidas rápidas, comer “el típico casado” en una soda donde el aceite o la manteca se utilizan sin control o donde lo que interesa es “llenar” al comensal, pero no necesariamente alimentarlo. Por ejemplo, un almuerzo común puede contener 1 taza de arroz, media taza de frijoles, medio plátano maduro frito, un bistec de pequeño a mediano u otra carne frita o empanizada, picadillo de algún vegetal (por lo general grasoso), a veces un huevo frito encima de todo lo anterior, ensalada muy poca (repollo, tomate o lechuga) con mayonesa, aceite o aderezo. Además, un refresco con alta cantidad de azúcar. Aunque usted no lo crea, este almuerzo aporta más de mil calorías, contando la grasa con la que fue preparado. Si usted come así casi todos los días, tiene un alto riesgo de subir de peso, aumentando así su grasa corporal e incrementando también el riesgo de padecer presión alta, colesterol y triglicéridos altos, ácido úrico elevado, obstrucción de las arterias, diabetes, afectaciones en columna, rodillas y otras articulaciones, entre otras consecuencias.

¿QUÉ HACER SI NO PUEDE ALMORZAR EN SU CASA?

• Procure llevar almuerzo desde su casa, preparado más saludablemente.

• La mitad del plato (más o menos 2 tazas) debe llenarse con ensalada fresca o verduras no harinosas cocinadas o en picadillo. Algo tan sencillo como llevar un tomate o un pepino, no le consumirá tiempo. Haga una lista de las ensaladas que va a llevar durante la semana y tenga los ingredientes a mano.

• Agregue un alimento rico en proteína (huevo, queso fresco, pollo, pescado, bistec bajo en grasa, atún bajo en grasa) siempre en cantidades moderadas (por ejemplo, para una mujer adulta promedio, esta cantidad de “carnes” puede ser 4 cucharadas o 2 onzas).

• De 1 taza a 1 taza y media de alimentos harinosos (estas cantidades varían y dependen de la edad, sexo y actividad física del individuo) por ejemplo, arroz, frijoles, garbanzos, lentejas, pasta, plátano, papa, camote, yuca, tortillas. Algunos de estos alimentos se pueden tener preparados de antemano. Es solo guardarlos en el recipiente.

Si definitivamente tiene que comer afuera:

• Escoja mejor los alimentos que va a poner en su plato.

• Diga “no” a raciones gigantescas o excesivas de harinas o carnes, pida agua en lugar de fresco o pida fresco sin azúcar.

• Pida una cantidad más grande de ensalada o vegetales frescos o cocinados, siempre y cuando no estén preparados con alta cantidad de grasa (evite mayonesas o aderezos grasosos o solo agregue una cucharadita).

• Diga no a alimentos rebosantes de grasas (frituras, aceites, mantecas, mayonesas).

• Pida una fruta fresca en vez de postre o llévela desde su casa.

• Busque un lugar donde cocinen con menos grasas y sirvan raciones moderadas.

Ideas de menú para llevar a la hora del almuerzo (las cantidades dependen de cada individuo, edad, sexo, actividad física y padecimientos)

• Arroz, frijoles, pescado en salsa de tomate natural, ensalada de pepino, apio y chile dulce. Manzana.

• Lentejas con pollo y cuadritos de ayote, zanahoria y chayote, arroz, ensalada de tomate, pepino, culantro, cebolla, chile dulce, limón. Mandarina.

• Espagueti con carne molida baja en grasa, en salsa de tomate natural con queso blanco, plátano maduro al horno con canela, ensalada de lechuga en tiritas con zanahoria y perejil. Papaya.

• Arroz con zanahoria, yuca hervida, bistec encebollado con poco aceite, ensalada de repollo morado y blanco. Sandía.

• Arroz con pollo, guiso de ayote tierno, ensalada de repollo con zanahoria y limón. Piña.

