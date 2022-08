No hubo un manual para enfrentar la pandemia pero Colombia lo hizo bien: Iván Duque

Entornointeligente.com /

En diálogo con La FM, el presidente Iván Duque manifestó que siente un gran orgullo por la manera en que Colombia asumió el gran desafió que representó la pandemia del Covid-19.

El mandatario reconoció que nadie en el mundo tenía un manual para enfrentar la pandemia , pero en el paso particular de Colombia logró superar la crisis de manera positiva en comparación a otras naciones de América Latina .

Lea además: Iván Duque y el duro reto que fue enfrentar una pandemia y las cuarentenas

«Pese a que no teníamos una guía para atender la crisis, el país está creciendo más que el promedio mundial, ha recuperado empleos. Eso demuestra que como país lo hicimos muy bien ante una situación totalmente atípica «.

» Nosotros dejamos un país que sin lugar a dudas está bastante fortalecido para lo que viene» , recalcó el presidente Duque.

El fin de la economía naranja Duque comentó que el acabar con la iniciativa de la economía naranja es una situación que le produce gran preocupación por los emprendedores, no obstante recalcó que a pesar de que esa iniciativa muera en Colombia esta seguirá presente en otros puntos del mundo .

De igual manera, recordó que las políticas para apoyar el emprendimiento y el desarrollo de tecnología son claves para lograr que Colombia sea competitiva.

En este sentido, el mandatario también se refirió al manejo que el gobierno entrante le podría dar a las exenciones tributarias indicando que este es un tema que debe analizarse con mucho detenimiento puesto que es un factor que estimula la inversión

«Se debe analizar cómo este beneficio puede generar mayor inversión, no es un tema que solo se deba revisar sobre el lente de lo tributario» .

El mandatario reiteró que las discusiones se deben, dar pero lo importante es que no se busque matar los factores de inversión en una sociedad, pues ellos contribuyen a su crecimiento

¿Cuál será su futuro político? Iván Duque afirmó que en su calidad de expresidente tendrá una voz dirigida en la construcción de un mejor país, además reconoció que con el expresidente Uribe goza de una relación extraordinaria puesto que ambos creen que la democracia requiere de partidos fuertes que le propongan al país .

Debe leer: Juan Manuel Santos y las recomendaciones al gobierno Petro en materia del Acuerdo de Paz

No obstante, el mandatario reconoció que procurará guardar un voto de silencio político por un tiempo , pero recalcó que su voz será muy clara ante la defensa de la democracia , la industria privada y en contra de las autocracias.

En este sentido, Duque recalcó que la » polarización es tan mala para la democracia como el unanimismo, pues aunque parecen antagónicas son igual de nocivas».

Liberar integrantes de la primera línea En primera medida el mandatario de los colombianos indicó que es un desacierto el que a la ‘ primera línea ‘ se le pongan adjetivos para definir un movimiento que es «amorfo» .

Debe leer: Pacto Histórico buscaría libertad de integrantes de la Primera Línea con ley de sometimiento

Además, recordó se ha visto u n fenómeno similar en varios países de América Latina y que su origen se dio en Chile.

En este sentido, el presidente Duque aclaró las personas detenidas no se encuentran privadas de su libertad por hacer parte de la primera línea , lo están por los delitos que cometieron y «eso no es un tema caprichoso de un Gobierno».

El mandatario recordó que en el proceso de la captura la fiscalía y un juez de garantías aseguraron que todo se hiciera respetando a la ley.

De igual manera, Duque consideró que es importante analizar qué tipo de mensaje se le enviaría a la sociedad si hay un trato preferencial para las personas que quemaron buses o que mataron a un policía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La FM (@lafmoficial)

Elección de contralor Iván Duque aseguró que hace 4 años él no intervino en la elección de contralor y recalcó que el tiempo permitió demostrar que se realizó una decisión acertada.

«Creo que lo que hoy se espera es que el Congreso de la República logre resolver el tema de la lista , pues ya había surtido un proceso y en ese camino hay que garantizar que no se presenten algunos vicios.

Consulte también: La polémica invitación de la Alcaldía de Bogotá a los ciudadanos para ir a la posesión de Petro

¿Hay medios amigos y enemigos? El presidente Duque aclaró que él no » divide el mundo entre amigos y enemigos » y recalcó que tiene un profundo respeto por el ejercicio periodístico. Además, aseguró que siempre ha procurado estar disponible para los medios de comunicación que le han requerido .

«Creo que se debe tener una precaución en esos comentarios explosivos que no están soportados en hechos, con todo los medios que he podido hablar lo he hecho».

Entrevista a Iván Duque en La FM

0:27 5:25

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com