No hubo balacera cerca a Concejo de Bogotá, funcionario explica qué pasó

El pasado martes se registró un tiroteo en inmediaciones al Consejo de Bogotá , dicha situación generó zozobra en la comunidad del sector y también reavivó la preocupación en materia de seguridad de la capital del país .

En diálogo con La FM, Aníbal Fernández de Soto , Secretario de seguridad de Bogotá, precisó que la situación que ocurrió en cercanías al Concejo de Bogotá no fue un tiroteo o balacera.

El funcionario relató que en horas de la mañana y en inmediaciones de la Plaza de Toros hubo un choque entre un vehículo particular y una camioneta que era parte de un esquema de seguridad .

Posteriormente el automóvil emprendió la huida y por ello la camioneta persiguió al carro, cuando ambos vehículos estaban cerca al Concejo de Bogotá un escolta realizó un disparo al aire .

«Es acción no fue proporcional al hecho y se está investigando el caso, porque no se atendió de manera adecuada el hecho. Además la persona protegida no iba en el vehículo y por ello no se entiende porqué hubo un uso de armas», comentó Fernández de Soto .

En ese sentido, el secretario de Seguridad de Bogotá también destacó que en la capital del país se ha venido registrando una reducción del 15% en los casos de homicidio , además, todas las modalidades de hurto están con tendencia a la baja .

«Tenemos una mejora sustancial en los principales indicadores de seguridad , pero eso no significa que no tengamos situaciones de crimen», agregó.

De igual manera, el funcionario del distrito sostiene que cerca del 50% de los casos de homicidio en Bogotá se derivan en riñas o problemas de convivencia por abuso de alcohol y por ello son casos que deben ser atendidos con otras herramientas de prevención y atención.

«Ahora estamos en una dinámica de cambio en la policía de Bogotá, nos hemos concentrado con el nuevo comandante en las acciones que nos han venido funcionado. Queremos elevar la confianza para que haya más denuncias «, precisó.

Acciones de bandas venezolanas Aníbal Fernández de Soto señaló que sí hay grupos delincuenciales donde hay ciudadanos venezolanos involucrados , e indicó que una de estas bandas es el ‘Tren de Aragua’.

«El año pasado se desarticuló la banda de ‘los Camilo’, al lograr esto otros grupos llegan a tratar de disputarse el control de las rentas ilícitas, como el ‘Tren de Aragua’, y esto deviene en casos de homicidio » , aclaró el funcionario.

De igual manera, explicó que en 2022 se capturaron 26 mil personas por diferentes delitos y de esas 4.000 eran ciudadanos venezolanos .

Además, señaló que los delincuentes de origen venezolano tienen un comportamiento más agresivo y violento en sus acciones de atraco, por lo que esto contribuye a que se incremente la percepción de inseguridad .

¿Justicia reparativa es una buena iniciativa? El secretario de Seguridad de Bogotá precisó que en la ciudad ya hay un programa de justicia juvenil reparativa, el cual ha generado un nivel de reincidencia del 4%.

De igual manera, comentó que también está en curso un proyecto de ley que busca crear un régimen especial para delitos menores , con «sanciones efectivas en un proceso expedito con la lógica de reparación, no repetición y brindando nuevas oportunidades».

Sin embargo, el funcionario aclaró que los delincuentes de alta peligrosidad, que hacen parte de una banda criminal, deben tener un tratamiento acorde a la gravedad de los delitos que comete o del grado de peligro que representa para la sociedad .

