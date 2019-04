“No hicimos promesas imposibles”: Gobierno sobre acuerdo con la Minga

Entornointeligente.com / El Gobierno nacional defendió este sábado el acuerdo alcanzado con los líderes de la minga indígena, para ponerle fin al bloqueo que desde hace más de 20 días afectaba la vía Panamericana. “Se fue muy responsable a la hora de discutir las exigencias. Sobre la mesa nunca se pusieron promesas que no se puedan materializar. Lo que se hizo fue manejar lo que un gobierno puede ejecutar”, explicó Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. El acuerdo, que incluye recursos por alrededor de $800.000 millones (el 17,5 % de lo que pedían las comunidades indígenas, que eran $4,6 billones), establece un plan de inversiones orientadas a las tres organizaciones sociales que participaron en la minga, los Consejos Regionales Indígenas del Cauca, Huila y Caldas así como las organizaciones campesinas. Estos recursos se destinarán para temas de educación, salud, vivienda rural y nueva, y proyectos productivos. Gutiérrez reveló que aunque el monto que se aumentó no fue el esperado por los líderes indígenas, marca el inicio de las conversaciones que vendrán. La funcionaria agregó que tampoco fue posible cumplir con la exigencia de las 47.000 hectáreas, pero el Gobierno les explicó el porqué, entre otras cosas por falta de dinero y tierras en el Cauca, y señaló que con proyectos productivos se podía mejorar las oportunidades para las comunidades. Alivio en el Cauca Líderes sociales de la capital del Cauca manifestaron su satisfacción por el levantamiento del bloqueo en la vía Panamericana, pero señalaron que es necesario adoptar medidas para superar las pérdidas generadas por el paro. Ana Fernanda Muñoz Otoya, directora de la Cámara de Comercio del Cauca, aseguró que debe declararse la emergencia social y económica en la región, para adoptar una serie de medidas que le permitan a los pequeños y medianos comerciantes paliar los efectos del bloqueo. Recordó que a causa de la protesta, todas las actividades relacionadas con la Semana Santa se perdieron y es grave porque esta es una fecha especial que genera picos altos de ganancias en todos los sectores productivos de Popayán. Juan Carlos Rodríguez Muñoz, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, Colfecar, coincidió en que no será fácil recuperar las millonarias pérdidas que registran tras esta minga, que inició el 10 de marzo pasado. “Tenemos afectaciones económicas por 20 mil millones de pesos, representados en 150 camiones que están represados en el corredor Popayán – Cali. Esto trae consigo un costo de 25 mil millones de pesos por concepto de parqueaderos para proteger las cerca de 229 toneladas de mercancía y otros productos que alcanzó a circular por el suroccidente del país”, argumentó. Finalmente la ministra del Interior expresó que espera que ahora que se levantará el bloqueo no ocurran nuevos eventos de este tipo en el Cauca, y reveló que en dos días estaría despejada la carretera, que debe ser reparada en algunos puntos donde fue destruida.LINK ORIGINAL: El Colombiano

