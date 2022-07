«No hay que tenerle miedo a una mancomunidad»

Entornointeligente.com /

Proponen acuerdos para atacar problemas comunes en los Altos

RONALD PEÑARANDA

Desde Carrizal vienen proponiendo una mancomunidad para atacar problemas comunes que afectan a los tres municipios de los Altos Mirandinos sobre todo en materia de servicios públicos, proyecto que no termina de cuajar quizás por falta de voluntad política.

«Entre todos debemos atender la Panamericana que actualmente está destrozada. El alcalde José Morales le acaba de extender la mano al gobernador Héctor Rodríguez y está dispuesto a extendérsela a Francisco Garcés, a Farith Fraija y al que sea para reparar la carretera», señaló Manolo Blanco, director general de la Alcaldía de Carrizal en una entrevista que dio al Diario Avance.

-¿Que aporte haría su municipio para atender la Panamericana?

※ Una de las primeras cosas que se debería hacer es reparar los botes de agua que han contribuido al deterioro de esta vía que conecta a nuestra subregión con Caracas. Después entre las tres alcaldías activar un plan de asfaltado. Posteriormente poner puntos de seguridad en los tramos más álgidos.

-Eso suena fácil pero en la práctica pareciera que no lo es…

※ Claro es que fácil. Los miembros de las tres cámaras municipales (Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias) firman un acuerdo de mancomunidad que pareciera que todos le tienen miedo, porque uno no se quiere sentar con el otro porque es de izquierda o de derecha y después se raya, no hay que tener miedo. No saben que de ese convenio surgiría una gran fortaleza que a todos beneficiaría políticamente. Los alcaldes que sellen un pacto de esta naturaleza pasarán a la historia por ser los primeros en un asumir un compromiso de tal magnitud y serían un ejemplo nacional.

Acercamientos

-¿Morales ha tenido acercamientos con sus colegas Farith Fraija de Guaicaipuro y Josy Fernández de Los Salias para abordar el tema de la mancomunidad?

※ Con Fraija, nuestro alcalde Morales tuvo un acercamiento en el momento en que instalaron el bypass en el kilómetro 19. Allí ambos coincidieron. Morales es un demócrata, además muy institucional. Fíjate en la instalación del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, estaba el gobernador y el alcalde se le acercó, le propuso trabajar mancomunadamente. Le planteó el caso de la Panamericana, le dijo que si era necesario endeudarse para alquilar maquinaria y demás herramientas, lo haría.

-¿Y qué contestó el gobernador sobre los planteamientos del alcalde?

※ Le dijo que sí, mostró su disposición de trabajar juntos, pero queremos ver acciones. Insisto hace poco el alcalde dijo aquí están mis manos, vamos a recuperar la Panamericana porque el estado de abandono en que se encuentra está causando daños materiales irreversibles.

-¿La mancomunidad sería solo para la Panamericana o se extendería a otras áreas?

-Por supuesto se extendería a otras áreas, por ejemplo al campo de seguridad, a través de planes que ayuden a disminuir el índice delictivo. También en materia de salud, en este caso ya hay convenios, por ejemplo existe personal de la Gobernación que presta servicio en los ambulatorios del municipio.

-¿Entonces que hace falta para que se sienten los tres alcaldes e incluso el gobernador?

※ Hace falta decisión y en eso está en sus manos. En política las acciones las decide uno mismo, si yo fuese gobernador ya hubiese llamado a los tres alcaldes para que me presentaran cuatro proyectos de manera mancomunada y tras las revisiones los mando al Consejo Legislativo para que aprueben los recursos. Esto se tiene que hacer sin miramientos políticos.

Ingenio y creatividad

-¿Qué balance puede ofrecer sobre los ocho meses que lleva Morales en el gobierno municipal?

-Yo siento que Chonchón comenzó a trabajar desde el mismo momento en que arrancó la campaña, creo que eso ha facilitado un poco las cosas, más aún teniendo en cuenta que el alcalde es una persona que viene de ser un cargador de asfalto, de ser un obrero, que tiene una extraordinaria vocación de servicio y de trabajo y eso lógicamente permitió que rápidamente la gente nos reconociera como nuevas autoridades. Hemos podido salir adelante pese a haber encontrado una alcaldía diezmada desde el punto de vista operativo, administrativo, con un parque automotor casi inexistente, se ha logrado enfrentar las dificultades con ingenio, con el sentido de pertenencia y las ganas de trabajar tanto a Morales como al equipo que lo acompaña.

-Si es como usted dice que no encontraron estructura organizativa, ¿cómo han podido salir adelante?

※ Ya te lo dije con ingenio. Encontramos un presupuesto deficitario, un plan de obas en cero. A nosotros nos tocó trabajar sobre la marcha, por ejemplo Chonchón comenzó a asfaltar de una vez. Él apeló a su capacidad y a sus conocimientos, supervisando las obras él mismo, porque a ese no le pueden echar cuento de dónde va una calzada, o echar más o menos asfalto. Él mismo hizo su cronograma de trabajo y definió las áreas prioritarias del plan de asfaltado.

-¿Hasta la fecha qué ha cubierto el plan de asfaltado?

※ Se comenzó con los puntos que estaban más graves como la vía Corralito-Carrizal, se extendió al Casco Central, Llano Alto, Colinas de Carrizal. En la vía que conecta al municipio con San Diego de los Altos que aunque es competencia nacional, se hicieron labores de bacheo.

-La Alcaldía de Carrizal acaba de reportar una buena recaudación, de acuerdo a las cifras que publicamos en Avance ya en abril habían superado la estimación de todo el año, ¿a qué atribuye ese logro?

※ Ante el acoso fiscal de la anterior gestión denunciada por comerciantes e industriales, como cobro excesivos de impuestos, matraqueo, cobros indebidos hasta con pequeños comerciantes como vendedores en los mercados, de manera inmediata se fueron tomando medidas que han resultado eficientes. Se acabó con la recaudación paralela. La ventaja que tenemos nosotros es que no somos ni improvisados ni desorganizados. Contamos con personal que tiene gran experiencia en políticas públicas.

-Pero en una entrevista que en una oportunidad le hicimos a Alejandro López, presidente de la Cámara dijo todo lo contrario, afirmó que en la alcaldía reinaba la improvisación y que había más caciques que indios…

※ Es una opinión muy particular del presidente de la Cámara. A nosotros nos interesa las opiniones de los miembros de las comunidades, asociaciones de vecinos, contribuyentes, representantes de las iglesias. Cuando una persona como López que ocupa un cargo de alto nivel en el municipio se equivoque será la gente que lo eligió que lo juzgue. Respeto su posición, pero el tiempo y las acciones son los que tienen que juzgar.

Sin etiquetas

-Ustedes llegan al gobierno de Morales con un plomo en el ala, porque los etiquetan de que forman parte de las viejas estructuras políticas, se dice que son más de lo mismo y que difícilmente pueden presentar propuestas nuevas…

-Está más que demostrado de que no se pueden satanizar a los partidos políticos por muy viejos que sean o por los errores que se hayan cometido. En su momento satanizaron a Carlos Andrés Pérez, se generó un movimiento anti político que provocó el surgimiento de Hugo Chávez, pero hoy día muchos añoran a CAP. Nadie puede desconocer la trayectoria y el liderazgo que tiene actualmente Acción Democrática que cuenta con muchos alcaldes en todo el país, cuando hace 15 años eran víctimas de persecuciones, entonces hoy vemos la recuperación de ese partido, entonces pienso que es un error colocar etiquetas. En Carrizal digan lo que quieran decir existe un resurgimiento de las organizaciones políticas, no solo en AD al que representa mi amigo y compadre José Morales, sino en Copei, Un Nuevo Tiempo y mi partido Voluntad Popular, que tiene una dirigencia renovada. Hay gente que critica por criticar. Foto: Jesús Tovar

Tags: diario avance Manolo Blanco No hay que tenerle miedo a una mancomunidad

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com