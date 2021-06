No hay que cantar victoria en recuperación de autoservicios: ANTAD

Entornointeligente.com / CIUDAD DE MÉXICO.- En mayo de 2021 continuará la recuperación en las ventas de tiendas departamentales y especializadas, se verán cifras muy altas por la fuerte caída del 2020, pero aún con eso no hay que cantar victoria, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez Solloa.

En cuanto a las cifras de crecimiento de ventas en las tiendas de autoservicio, aseguró que se verá un crecimiento “cercano a cero”, mientras que en las departamentales y especializadas se verán cifras muy altas porque se compararán con ventas muy bajas al estar cerrados los negocios por el confinamiento para evitar contagios.

Recordó que en 2021 se tuvo un “desplome importante en marzo en cuanto a comparativo de ventas. Las cifras en estos meses van a estar muy locas, son comparadas contra bases no normales, entonces no nos vayamos con la finta de que hay unas enormes recuperaciones, porque no la hay”.

Ello porque en abril pasado se registró un crecimiento de 49.5%, una cifra que resultó mayor porque se comparó contra un año en el que se cerraron las tiendas.

“En mayo se esperan cifras muy difíciles de comparar por la base de comparación del año pasado, seguramente vamos a ver cifras muy altas en departamentales y especializadas. Por ejemplo, ropa tuvo una recuperación importante el mes pasado, pero vamos a ver cercano a cero en el sector autoservicio, vuelvo a decir no podemos cantar victoria porque vamos a ver cifras muy altas”, expuso.

Al participar en el foro: “Empresas piezas clave para enfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Yáñez Solloa comentó que faltarán muchos años para ver que la economía regrese a niveles prepandemia.

“Para que lleguemos a los niveles prepandemia tendremos que hacer las cosas muy muy bien para llegar antes de fin de sexenio . Sí se puede hacer, siempre hay tiempo para corregir, enmendar errores y ojalá que lo hagamos pronto porque México lo necesita”, añadió.

Por otra parte, el Presidente Ejecutivo de ANTAD comentó que “la mejor medicina serán los empleos formales que estamos generando , los apoyos sociales que bueno que se den, pero hay que canalizarlos adecuadamente, nosotros hemos insistido que los 360 mil millones de pesos que hoy por hoy se destinan a programas sociales se deben de pagar a través de monederos electrónicos”.

Porque si se dan 360 mil millones de pesos, se pueden recuperar cuando menos 25 mil a 30 mil millones de pesos de IVA y se fomenta la formalización de tiendas y mercados públicos.

