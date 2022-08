Entornointeligente.com /

No hay informe escrito indique el Abusador mandó a matar a David Agosto 19, 2022 por Percha Las autoridades del Ministerio Público no han tenido acceso a los hallazgos privados sobre el atentado a David Ortiz, debido a que los mismos no están plasmados de manera escrita ni tampoco recibieron pruebas de que el expelotero fue realmente mandando a matar por el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador.

