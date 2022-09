No hay evidencia de que cardiopatías se deban a vacuna anti-Covid, asegura médico

Entornointeligente.com /

En coincidencia con el Día Mundial del Corazón , el médico y director del Hospital San Jorge, Marcos Melgarejo, alertó este jueves a través de Monumental 1080 AM que durante este 2022 aumentó la cantidad de casos de enfermedades cardiovasculares, los cuales son un daño colateral pospandemia, como resultado del sedentarismo.

No obstante, el profesional de la salud aseguró que no hay ninguna evidencia médica que determine que dichas cardiopatías sean resultado de las vacunas contra el Covid-19 que se utilizaron a nivel mundial para frenar la propagación del virus.

https://twitter.com/AM_1080/status/1575517378674302977 Aumentan casos de enfermedades cardiovasculares: «es como un daño colateral post pandemia»

«Habitualmente teníamos muchos pacientes pero hoy podemos decir que estamos sobrepasados», sostuvo el Dir. del Hospital San Jorge. #AM1080 Nota https://t.co/TbitH0X0cr pic.twitter.com/Oy2hjwU5sA

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 29, 2022 «No hay ninguna evidencia de que la vacuna sea responsable; este fenómeno se vino en todo el mundo, pero se da principalmente porque los pacientes no consultaban, estaban encerrados, no había prevención, el paciente se volvió más sedentario, dejaron de controlar la diabetes, y eso pasó factura de alguna manera», aseveró Melgarejo.

Además, dijo que actualmente el Instituto de Cardiología del Hospital San Jorge registra entre 2.500 y 2.900 consultas mensuales por problemas cardiovasculares, de las cuales el 90% tienen confirmados problemas del corazón.

En ese sentido y añadiendo que en el instituto se realizan cirugías del corazón de lunes a viernes, manifestó que esperan contar con mayor infraestructura y recursos humanos en el lugar, lo que se traduciría en mayor presupuesto.

Vida saludable Desde las páginas del Ministerio de Salud señalaron este jueves que en Paraguay, las cardiopatías constituyeron alrededor del 35% de todas las muertes en los últimos cinco años, de las que el 37% fueron por infarto agudo de miocardio.

Al respecto, la cartera sanitaria destacó que cada 29 de setiembre se recuerda el Día Mundial del Corazón, con el fin de «promocionar el cuidado de la salud cardiovascular, a fin de mejorar la expectativa y la calidad de vida».

Por ello, recomendó una dieta saludable, con menos sal, realizar actividad física de forma diaria y evitar el tabaco, además de instar a consultar de forma anual desde los 30 años en los varones y desde el primer embarazo en las mujeres, para evitar muertes prematuras.

Lea también: Advierten que clima extremo, fumar y no dormir dañan el corazón

Primera causa de muerte Una campaña denominada Compromiso de corazón fue lanzada por profesionales de la salud en la región de América Latina, que busca concienciar sobre el cuidado de la salud del corazón de los latinoamericanos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y los vasos sanguíneos, como la enfermedad coronaria, las arteriopatías periféricas, los ataques al corazón o infarto y los accidentes cerebrovasculares.

La organización señala que son la primera causa de muerte en el mundo, pues al año se cobran la vida de casi 18 millones de personas, de las cuales dos millones de decesos ocurren en las Américas.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com