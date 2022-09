No hay acuerdo entre camioneros y Petropar sobre el precio del combustible

Entornointeligente.com /

En la tarde de este lunes, un grupo de camioneros , liderado por Darío Toñánez, se reunieron con autoridades de Petróleos Paraguayos (Petropar) y el ministro del Interior, Federico González, para discutir la reducción del combustible . Sin embargo, habrá una baja en costos de las naftas para toda la ciudadanía.

El pedido realizado, la disminución del combustible en G. 1.500 para toda la ciudadanía, es para levantar las medidas de protesta que llevan en la ciudad de Villa Elisa, frente a la planta de Petropar.

WhatsApp Image 2022-09-05 at 11.53.08.jpeg Toñánez comentó a NPY que no aceptaron la oferta de bajar G. 200 el combustible, el cual sería solo para camioneros y no para toda la ciudadanía.

La propuesta fue rechazada, porque para el dirigente camionero la ciudadanía los apoyó en todo momento y el ajuste debe ser para todos.

«Estábamos hablando de ventajas para toda la población, al final salimos con G. 200 solo al sector camionero», agregó Toñánez.

Luego de la reunión se dirigieron a la planta de Petropar, donde unos 150 camiones se encuentran realizando una protesta en contra del precio actual de combustible.

En el lugar procederán a una reunión con los asociados para ver cuál será la medida a tomar sobre la movilización.

«Nos quieren ofrecer lo mismo de siempre. Le responsabilizamos al ministro del Interior por cualquier cosa que pueda llegar a pasar», afirmó Toñánez,

Alegan condiciones internacionales para no bajar el precio Por su parte, el ministro del Interior Federico González declaró, en conferencia de prensa, que las condiciones internacionales no son favorables para realizar la reducción que los camioneros solicitaron.

González señaló que la propuesta realizada era de entregarles una tarjeta con descuento de G. 700 el combustible, para los camioneros, utilizando la tarjeta y las estaciones de Petropar, pero que ellos buscan llegar a todos.

«Varios grupos que se sentaron en la mesa con nosotros esta tarde aceptaron lo que ofrecimos», agregó el ministro del Interior, sobre la propuesta que presentaron.

Con respecto a la manifestación, adelantó que la Policía Nacional hará lo que corresponde, de acuerdo con la Constitución Nacional.

«Técnicamente, financieramente y legalmente no se puede bajar G. 1.500 el precio de los combustibles», dijo Denis Lichi, presidente de Petropar.

Asimismo, manifestó que en la semana se daría una reducción en el costo de las naftas, para toda la población.

