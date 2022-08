No habrá otra rebaja para los capitanes; se buscan otros jugadores

Entornointeligente.com /

L os capitanes del Barcelona no volverán a reducirse el sueldo en este mercado estival. La Dirección Deportiva del club se ha reunido en los últimos días con los representantes de Busquets, Piqué y Alba con el fin de buscar una fórmula por la cual dicha rebaja pudiera traducirse en un mayor espacio en la masa salarial y así poder inscribir a los nuevos fichajes. Sin embargo, no se ha encontrado una solución satisfactoria para estos casos. Piqué, por ejemplo, se ha mostrado siempre dispuesto a ayudar económicamente al club, tanto en sus manifestaciones como en sus actos, pero la Dirección Deportiva del Barcelona ya sabe a través de La Liga que una nueva rebaja salarial del de la Bonanova no dará margen en la masa salarial para inscribir a los nuevos fichajes.

