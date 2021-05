No habrá días libres por nevadas en el próximo año escolar 2021-2022 en Nueva York

El Departamento de Educación de la Ciudad ( DOE ) presentó este martes el nuevo calendario para el próximo año escolar 2021-2022 en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York , en el cual destaca que los días libres por nevadas serán cosa del pasado. Ahora, cuando la Gran Manzana sufra una tormenta invernal u otro fenómeno climático que impida a los alumnos ir a sus planteles, en vez de suspender las actividades ese académicas ese día los estudiantes tendrán que tomar clases remotas.

“El DOE cambiará a todos los estudiantes a instrucción remota en lugar de cancelar escuelas debido a condiciones climáticas severas”, indicó el DOE en un comunicado.

El nuevo calendario también establece que el próximo año escolar comenzará el 13 de septiembre, un poco más tarde que lo usual. Tradicionalmente, el primer día de clases se programa después del ‘Labor Day’ , según el contrato con el sindicato de maestros de la ciudad. Este año, el comienzo es incluso más tarde porque las escuelas están cerradas por los feriados del ‘Rosh Hashaná’ , el Año Nuevo judío, que cae el martes y miércoles después del Día del Trabajo. Además, los maestros tendrán dos días de planificación antes de recibir a los estudiantes el lunes 13 de septiembre.

Otro día en que se darán clases virtuales será el martes 2 de noviembre, cuando se realizan las elecciones y muchos de los planteles son usados como centros de votación.

Y en el nuevo calendario también destacan un par de días en los cuales las escuelas sí cerrarán y los alumnos no tendrán clases, el 11 de octubre conocido ahora como el ‘Indigenous Peoples Day’ y que antes era el ‘Columbus Day’ , y el 20 de junio del próximo año para celebrar el ‘Juneteenth’ .

“A lo largo de los años, e l DOE ha introducido celebraciones de días festivos adicionales como parte del calendario escolar y tiene obligaciones contractuales que limitan la cantidad de días escolares posibles. La pandemia también ha creado la capacidad de cambiar sin problemas al aprendizaje remoto, y el DOE y las escuelas hemos distribuido cientos de miles de dispositivos para garantizar que el aprendizaje pueda continuar de forma remota durante el cierre de las escuelas”, indicó el Departamento.

En total, según destacaron las autoridades educativas, el próximo año escolar incluirá los 180 días de sesiones académicas requeridos por ley estatal, incluyendo cuatro días de desarrollo del personal durante los cuales los estudiantes no estarán presentes.

“Para asegurarnos de que estamos cumpliendo con los 180 días de sesión requeridos, estamos adoptando dos prácticas del año escolar anterior”, explicaron.

¿Y cómo serán las clases el próximo año escolar? La meta, según el DOE, es que todos los estudiantes vuelvan a sus salones como antes de la pandemia del coronavirus .

