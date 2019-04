Não há procuradores para as mudanças que aí vêm nos tribunais, avisa Lucília Gago

Entornointeligente.com / Não existem procuradores suficientes para os ajustes ao mapa dos tribunais de primeira instância que entram em vigor em todo o país já no próximo dia 23 de Abril. O alerta é do Conselho Superior do Ministério Público, órgão presidido pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, que no início do mês aprovou por unanimidade o envio de uma declaração escrita à ministra da Justiça a manifestar a sua preocupação perante o cenário criado pelo Governo.

