'Não há chance de violência coexistir com democracia', diz Fernández após atentado contra Cristina Kirchner Presidente da Argentina falou em fez pronunciamento ao vivo na televisão do país horas depois de um brasileiro tentar assassinar a vice-presidente. Por g1

02/09/2022 00h16 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Alberto Fernández se manifesta sobre tentativa de assassinato — Foto: Reprodução/Youtube/Casa Rosada Alberto Fernández se manifesta sobre tentativa de assassinato — Foto: Reprodução/Youtube/Casa Rosada

No fim da noite de quinta-feira (1°), o presidente da Argentina , Alberto Fernández, fez um pronunciamento ao vivo na televisão do país horas depois de um brasileiro tentar assassinar a vice-presidente, Cristina Kirchner . «Não há chance de violência coexistir com democracia», afirmou.

«Cristina permanece viva porque, por algum motivo que ainda não foi confirmado, a arma com cinco balas não disparou mesmo com o gatilho sendo puxado», disse o líder argentino.

Fernández disse que o atentado merece «o mais enérgico repúdio de toda a sociedade, de todas as áreas políticas e de todos os homens e mulheres da república». Segundo ele, os atos afetam a democracia, que não pode conviver com discursos de ódio.

«Temos a obrigação de recuperar a convivência democrática que foi quebrada pelo discurso de ódio que se espalhou de diferentes espaços políticos, judiciais e midiáticos», afirmou.

Fernández decretou feriado nacional na sexta-feira (2). «Combinei de declarar amanhã feriado nacional para que, em paz e harmonia, o povo argentino possa se expressar em defesa da vida, da democracia e em solidariedade com nossa vice-presidente», disse.

«O povo argentino quer viver em democracia e em paz e nosso governo está firmemente empenhado em trabalhar todos os dias para que possamos alcançá-lo», declarou.

A arma de calibre .38 estava carregada com cinco balas, mas falhou na hora do disparo e a vice-presidente não foi ferida. O atentado aconteceu quando Kirchner, que também é a presidente do Senado argentino, acenava para apoiadores na frente de sua casa, no bairro da Recoleta. A motivação do atentado é desconhecida.

No momento da tentativa de assassinato, ele levanta a mão esquerda, que está com a arma, e tenta atirar. No vídeo, é possível ver que ele chega a engatilhar a pistola, que falha. A Polícia Federal argentina, que estava cuidando da segurança de Cristina, o deteve rapidamente.

«Agora a situação tem que ser analisada pelo nosso pessoal da (polícia) Científica para avaliar os rastros e a capacidade e disposição que essa pessoa tinha», disse Aníbal Fernández.

Homem tenta assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

