«No gobernamos para las encuestas, sino para la gente»

La administración de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, no gobierna para las encuestas, sino para el pueblo costarricense, que le dio su voto de confianza. Esa es la reacción del mandatario tras publicarse la Encuesta de Opinión Pública de la firma OPol Consultores, la cual revela que el 92% de los costarricenses aprueba la labor del gobierno. Chaves dijo que los servidores públicos están ansiosos por sacar adelante al país y prueba de ello fue que Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, no celebró su cumpleaños por llevar a cabo la inspección de Crucitas, en San Carlos. «Con la ayuda de Dios vamos a tratar de sacar este país adelante y muchas gracias por la fe porque además me dicen que ese es un récord. No sé, yo no sigo esas cosas. No estamos gobernando para las encuestas, estamos gobernando para que la gente mejore su vida. Habrá gente que se incomoda. El arroz, las medicinas, gente que pierde, pero ¿qué decirles? Muchas gracias al pueblo de Costa Rica, es verdaderamente conmovedor», declaró. Chaves se mostró agradecido con el apoyo ciudadano y cree que eso es así porque la gente confía en el cambio que prometió durante la campaña electoral. «La situación está muy difícil. Vea lo que está pasando en Panamá, lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en otros países. Que tengan fe y nos aporten, eso nos da motivación, nos da compromiso, pero sobre todo humildad. Ese 92% no son los mismos de siempre, son como la gente de Crucitas, la señora de Purral, el muchacho de El Jobo. Es la gente que vive allá en las montañas de Coto Brus, es la gente que no puede salir a caminar en las noches en muchas partes», agregó. Durante la sesión del Consejo de Gobierno del 13 de julio un total de 20.000 personas se conectaron en simultáneo en la página de Facebook de Casa Presidencial. El mandatario espera que ese apoyo ciudadano se mantenga a lo largo de su gestión presidencial.

PERIODISTA: Greivin Granados

CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera

EMAIL: [email protected]

Lunes 18 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

