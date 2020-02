¿No fuiste a votar? Estos son los trámites que no puedes hacer

Entornointeligente.com /

Solo en Lima se reportaron más de 1,2 millones de votantes ausentes. | Fuente: Andina Mira también Así estaría integrado el Congreso de la República 2020-2021 Los más de 5 millones de peruanos que no votaron en las elecciones congresales del pasado 26 de enero ya pueden pagar sus multas en el Banco de la Nación. Los electores omisos tendrán que pagar entre S/ 21 y S/ 86 , dependiendo de su lugar de residencia.

Las multas para residentes de distritos no pobres es de S/ 86, para los distritos pobres no extremos es de S/ 43 y para ciudadanos de distritos considerados pobres extremos de S/ 21.50. Estos criterios son determinados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) .

En caso hayas sido seleccionado como miembro de mesa y no hayas cumplido con tu deber se te pondrá una multa de S/215 sin importar si fuiste titular o suplente. Si además de ser miembro de mesa no votaste entonces se te dará una multa de entre S/ 236.50 y S/ 301 .

¿Qué trámites no podrás hacer?

De acuerdo con Pilar Biggio, vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , estas son las restricciones que tendrían quienes no votaron y no pagaron la multa:

No tendrás permitido tramitar tu brevete Se restringirán la emisión de pasaportes. No podrás realizar papeles en una notaría. Tendrás restringida la emisión de RUC. Sin embargo, la ONPE no ha emitido la lista de omisos , tras más de una semana de las elecciones, por lo que no se puede visualizar la multa en el sistema hasta que la entidad envíe el padrón de omisos.

