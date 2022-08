Entornointeligente.com /

'Não faz parte da minha cultura política estabelecer qualquer princípio de guerra santa', diz Lula Candidato à presidência deu declaração nesta sexta-feira (19) em seu escritório político, em São Paulo. Ex-presidente afirmou que nunca utilizou religião na campanha. Por g1 — Brasília

19/08/2022 18h36 Atualizado 19/08/2022

1 de 1 Candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e vice, Geraldo Alckmin (PSB), após uma reunião no comitê de campanha da chapa, em São Paulo, nesta sexta (19).. — Foto: TV Globo Candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e vice, Geraldo Alckmin (PSB), após uma reunião no comitê de campanha da chapa, em São Paulo, nesta sexta (19).. — Foto: TV Globo

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva , disse nesta sexta-feira (19) que não faz parte de sua cultura política «estabelecer qualquer princípio de guerra santa».

A declaração foi dada a jornalistas após uma reunião com o candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), no comitê de campanha da chapa, em São Paulo.

«Não quero ficar disputando voto religioso porque acho que não faz parte da minha cultura política estabelecer qualquer princípio de guerra santa numa política», disse o candidato.

O candidato afirmou ainda que não usará a questão religiosa durante a campanha no primeiro turno e que quando uma pessoa vai à igreja, não vai para discutir política.

«Eu nunca utilizei religião na minha campanha. Acho que quando um ser humano, homem ou mulher, vai à igreja, ele vai tratar da sua fé, vai tratar das suas dignidades, sabe, ele não vai lá para discutir política. Eu não participarei disso», afirmou.

Lula disse ainda que não tem restrições a religiões de brasileiros e que quer conversar «com os eleitores brasileiros enquanto cidadãos brasileiros».

«Quero conversar com os eleitores brasileiros enquanto cidadãos brasileiros. A mim, não importa se ele seja evangélico, católico, seja da religião islâmica, judaica, se ele seja da matriz religiosa africana, sabe, não importa», disse Lula.

'Guerra Santa'

Apesar das declarações de Lula, ele e seu rival Jair Bolsonaro, mais bem colocados nas pesquisas eleitorais , vêm disputando o voto dos evangélicos.

Conforme divulgado pelo blog do jornalista Valdo Cruz, a equipe de campanha de Lula avalia que, para vencer ainda no primeiro turno, o grande desafio do ex-presidente será reverter a queda de votos entre o eleitorado evangélico.

Em seu primeiro ato de campanha, no ABC Paulista, na última terça (16), Lula acenou para evangélicos e disse que Bolsonaro é possuído pelo demônio . Na noite desta quinta (18), em Belo Horizonte (MG), o ex-presidente acenou novamente a cristãos ao dizer que a Bíblia «tem que ser cumprida».

Por outro lado, a equipe de campanha de Bolsonaro tem apostado na estratégia da 'guerra santa' para buscar o apoio de eleitores evangélicos no início da campanha.

O presidente conta com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que tem participado de eventos ao lado do marido. No início do mês, ela subiu o tom e chegou a dizer que o Palácio do Planalto estava «consagrado a demônios».

Avanço de Bolsonaro nas pesquisas

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (18), mostrou que Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 32%. Pela pesquisa, existe a possibilidade de vitória de Lula ainda no primeiro turno. Isso porque o petista tem, segundo o levantamento, 51% dos votos válidos.

O levantamento também demonstrou um avanço de 3 pontos percentuais de Jair Bolsonaro em relação a última pesquisa.

Nesta sexta-feira (19), Lula comentou o resultado do levantamento. Para o candidato do PT, Jair Bolsonaro cresceu «dentro da margem» de erro. «Vi um crescimento que está dentro da margem, que pode cair na próxima pesquisa», disse.

Na avaliação do petista, a chapa Lula-Alckmin tem uma campanha «consolidada junto à sociedade brasileira». «O voto já está consolidado. As pessoas já estão decidindo com muita antecedência», declarou.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

