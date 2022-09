«No estás sola hija de mi alma»: Merlano reapareció luego de fallo contra Aida Victoria

Entornointeligente.com /

Aida Merlano reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram y le envió un mensaje de apoyo a su hija, después de que se conociera su condena. También agradeció al abogado penalista Miguel Ángel Del Río por su defensa.

«En nombre de mi familia y del mío propio, devastados por este fallo injusto, le damos las gracias por el apoyo incondicional a mi hija Aida Victoria Merlano. Confiando en Dios y nuestra fe intacta, esperamos que usted y las altas cortes le devuelvan la inocencia a mi hija», dijo en el mensaje dirigido al abogado.

Además, aseguró que espera que Aida Victoria salga bien librada de este proceso jurídico, luego de que un juez la condenara por ser cómplice de la fuga de su mamá de un consultorio odontológico. «Confiando en Dios y con nuestra fe intacta esperamos que usted y las altas cortes le devuelvan la inocencia a mi hija», escribió la excongresista.

«No estás sola, hija de mi alma. Somos miles de personas unidas en oración, pidiendo por tu situación. Te amo con todo mi ser. Gracias a todos por su apoyo, ¡libertad para Aida!», agregó Merlano.

Cabe recordar que el abogado manifestó que apelará este fallo, pues según él, la Fiscalía no logró comprobar que ella haya desplegado acciones con ocasión a la consumación del delito, ni que haya instrumentalizado a su hermano para la entrega de elementos para la fuga.

«A diferencia de lo que la gente puede pensar, que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel», dijo la influencer en medio de lágrimas, refiriéndose a la pena que podría enfrentar.

