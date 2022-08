«No es motivo de tranquilidad»: Autoridades de Arica debaten dichos del fiscal regional por «desarticulación» del Tren de Aragua

Entornointeligente.com /

Distintas impresiones dejó entre autoridades locales y parlamentarios de la zona los dichos del f iscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera , luego que el lunes asegurara que la organización criminal venezolana «Tren de Aragua» que opera en la zona está desarticulada.

En conversación con Radio Universo, primero afirmó que la organización está «muy debilitada» gracias a la labor que han realizado en la región, e incluso recordó que se logró detener a uno de los sujetos que estaba sindicado como líder, intentando abandonar el país.

Luego, fue categórico: «yo diría que en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado, lo que ocurre es que desde el punto de vista de lo estratégico no me cabe duda que con eso no se ha acabado el trabajo «, complementó.

Los dichos fueron rápidamente cuestionados por el gobernador de la región, Jorge Díaz , quien tras reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve -a raíz de las presuntas amenazas contra Carabineros por parte de la organización- planteó que «indicar de manera muy precisa y tajante que está desarticulada este tipo de banda criminal, me parece que es algo imprudente», aseveró.

Este martes, en conversación con EmolTV , profundizó en sus dichos, y recalcó que «precisando lo que indicó el propio fiscal regional, dentro del organigrama criminal que ellos habían desarrollado, de una banda específica, denominada ‘Los Gallegos’ que formaba parte del Tren de Aragua, ellos lo habían podido desarticular».

«Pero eso no significa, necesariamente, que en general no exista ninguna intervención en la región. Yo creo nadie se podría atrever a aseverar aquello. Es una banda internacional que tiene más de 5 mil miembros activos en todo el mundo, y que, además, da lo mismo la locación del socio o del miembro activo, si está dentro o fuera de la cárcel, de la región o del país, porque sigue teniendo incidencia en las decisiones que se toman», planteó el gobernador.

Y agregó: » por eso, cuando leí el titular, casi me espanté, porque sentí que no era la realidad que estaban viviendo los habitantes de Arica y Parinacota «. De todos modos, dijo valorar el trabajo que está realizando la PDI y las Fiscalías, sin embargo, «ese trabajo no se agota ahí, debemos tener la capacidad de tener una actualización normativa que aporte en a estos procesos».

Autoridades y parlamentarios advierten «posible reorganización»

Así, el debate se da en medio de la preocupación por la violencia en la Macrozona Norte, la inminente llegada a la zona del subsecretario Monsalve y las presiones en el Congreso -a través de una bancada transversal UDI, RN, PDG, PS e independientes- para que el Gobierno decrete estado de excepción en la zona, lo que finalmente fue descartado por parte del Ejecutivo.

En conversación con Emol , el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (Partido Liberal) planteó que «si el fiscal regional dice que esta parte, esta facción del Tren de Aragua está desarticulada, es así como lo dice el fiscal. Yo no le quito valor a lo que está diciendo».

Eso sí, enfatiza y recalca que «el crimen organizado actúa de diferentes formas «, por lo que llama a «no bajar el perfil ni la guardia ante esta situación; puede que en el territorio ariqueño esté desarticulado, pero estamos al lado de Perú, y allá no sabemos cómo están funcionado».

De todas formas, plantea que lo importante en «no polemizar» con estos hechos, sino que buscar formas de «atacar el crimen organizado de todas las formas en que se pueda y que Arica cuente con una política especial en esta materia», lo que será parte de lo que le planteará mañana al subsecretario Monsalve.

El diputado Enrique Lee (Ind) -quien forma parte de la ‘bancada del norte’- cree que » efectivamente puede que un grupo esté desarticulado, pero eso no es motivo de tranquilidad . Todos sabemos que cuando un grupo criminal se desarticula, inmediatamente surge con más poder el que lo secunda, entonces hay que tener ojo con esa apreciación. El error está en pretender, a través de esa afirmación, dar tranquilidad a la ciudadanía (…) no comparto la visión del fiscal regional de ‘bajarle el perfil'».

De todas formas, recalca que también «es un error» circunscribir el problema de la delincuencia y el crimen organizado a un grupo específico. «Lo importante es que haya una política del Gobierno para enfrentarlo, llámese Tren de Aragua, otros nombres, otras nacionalidades, la verdad es que da lo mismo como se llamen».

El senador de la zona, José Miguel Durana (UDI) , por su parte, dice reconocer el golpe que dieron las policías y la fiscalía regional con la detención «de casi todos los integrantes de esta banda el Tren de Aragua, el decomiso de armas y municiones y haber tomado el control del sector cerro Chuño, que prácticamente había sido conquistado por esta banda criminal».

Sin embargo, expresó su preocupación porque «lamentablemente, el Tren de Aragua se ha transformado en una marca registrada que ampara a menores de edad y a pequeños delincuentes, haciendo todos uso de ella para causar temor en la población» y advierte que » obviamente que estamos frente ante posible reorganización «.

Por eso, exhortó a que se desplieguen «todas las facultades y el apoyo político para la actuación de nuestras Fuerzas de Seguridad y extender el decreto 265 para que las Fuerzas Armadas sigan cuidado a nuestras fronteras; y también, apoyar aquellos proyectos legislativos que endurecen las penas, para dar una real señal política de que el Gobierno está con la seguridad ciudadana y no con los criminales». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

