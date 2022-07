No es legal que Ryanair nos obligue a pagar por la maleta de mano: te contamos cómo reclamar tu dinero

Entornointeligente.com /

Coger un vuelo low-cost puede ser muy dramático. Especialmente desde que Ryanair decidió que cobraba por la maleta de mano y que si no pagas tienes que llevar todas tus posesiones en un bolso del tamaño del Chiquito de Jacquemus. Nos hemos aprendido trucos para llevar equipaje gratis en Ryanair a mansalva, pero esta noticia podría cambiarlo todo.

En Trendencias Que la huelga de Ryanair o EasyJet no te estropee las vacaciones de verano: qué hacer si tu vuelo está afectado Según el vídeo viral de TikTok, un juzgado de Madrid ha establecido que «el equipaje de mano es un derecho indispensable del pasajero y, por lo tanto, no se puede cobrar un suplemento.» Una sentencia que, por el momento, Ryanair no ha recurrido, y que da luz verde para que todos los que hayan pagado este plus reclamen .

No pagas, la llevas igual, y si el CM que se pasa de listo que Ryanair deje de contratar a inútiles de CM.

Vídeo de 👉 @Lawtips00 https://t.co/2rIkJSNZ5J pic.twitter.com/vBO3MEvyzp

— Íñigo Montés 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇸 (@InigomontesRP) July 16, 2022 La sentencia ya es en firme, por lo que las reclamaciones ya son posibles y en el propio vídeo dan las instrucciones para llevarla a cabo si ya te ha ocurrido. En primer lugar hay que mandar un email a Ryanair reclamando la devolución y adjuntando toda la documentación que tengas para demostrar que la pagaste (billete, tarjeta de embarque, reserva, comprobante bancario…)

No la pagas, no la llevas 🤷‍♀️

— Ryanair España (@Ryanair_ES) July 15, 2022 Que la sentencia sea en firme no significa que Ryanair vaya a ceder tan fácilmente o que puedas plantarte con tu maleta en la puerta de embarque como si nada. Pero lo que sí puedes hacer ahora es denunciar, porque existe un precedente legal para romper con su política de equipajes abusiva.

De hecho, este vídeo se hizo viral ante un tweet de la propia compañía aérea que afirmaba que «no la pagas, no la llevas». Algo que molestó a muchos y que se suma al enfado por tener que pagar para sentarte con tu acompañante en el avión o los estragos de las huelgas de Ryanair en verano . ¿Podría ser este el comienzo del cambio de la compañía?

Fotos | @mysamsonite .

