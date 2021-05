No es leal acercarse al ELN sin comunicarlo al comisionado: Ceballos sobre Uribe

En diálogo con La W, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos , le respondió al Centro Democrático, quien calificó su renuncia como "un acto de deslealtad" .

En contexto:

"Yo no soy desleal con nadie, yo tengo que ser leal con la Constitución y la ley . Parte de mi responsabilidad es buscar y verificar la voluntad real de paz de un grupo armado, si quiere reinsertarse, regresar a la vida civil y dejar las armas, eso hice yo", dijo.

Y agregó que “lo que no es leal es acercarse al ELN sin comunicárselo a él . Y tampoco es leal ni coherente que el Centro Democrático, a través de muchos de sus miembros, empiecen a criticar al comisionado por hacer su trabajo”, señaló.

Frente a este punto, aseguró que “hay una senadora que ha criticado su trabajo y que olvidó que el jefe natural de su partido ( Álvaro Uribe ) fue quien tuvo contactos con el propio ELN”.

Reacciones a la renuncia del alto comisionado:

En cuanto a su labor como coordinador de los diálogos con el Comité Nacional del Paro, Ceballos aclaró que el presidente Iván Duque sabía que él iba a dejar su cargo por motivos personales "y siguiendo lo que dice su alma".

“Yo tenía absolutamente claro que tenía que servir y que tengo que servir a Colombia como funcionario público hasta el último minuto. El hecho de que yo esté o no esté no implica que no se puedan seguir solucionando las cosas y no se pueda avanzar en un diálogo, que ha sido fructífero, como el que hemos desarrollado con el Comité del Paro”, resaltó.

