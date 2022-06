No es El Cuento de la Criada: «La derogación de EEUU al derecho al aborto pone en peligro el uso de anticonceptivos y matrimonio igualitario»

Entornointeligente.com /

Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Los derechos de las mujeres son frágiles. Al menos así lo demuestra la decisión de la Corte Suprema de EE.UU al derogar el derecho al aborto, a través de la revocación de la sentencia Roe vs Wave -que tiene casi medio siglo- y Planedparenthood vs Casey, las que avalaban la interrupción del embarazo como un derecho constitucional. Ahora, las mujeres de más de 20 estados no tienen asegurado el acceso a un aborto seguro ni siquiera en casos de violación, quedando solo algunos territorios como espacios seguros para el procedimiento.

La decisión, que inmediatamente encendió protestas en el país norteamericano e impactó a los movimientos y organizaciones que trabajan para asegurar que el aborto sea un derecho, da cuenta de una situación preocupante: los derechos y avances sociales ganados no están garantizados a perpetuidad y esto, generalmente, afecta mucho más a las mujeres. Por eso, esto demuestra que nuestros derechos nunca están asegurados.

Este no sería el único derecho ganado que la Corte Suprema de EE.UU estaría buscando derogar. Varios jueces ya han señalado que quieren revisar aquellas decisiones que permiten el acceso a los métodos anticonceptivos y al matrimonio igualitario.

En la histórica lucha por la reivindicación de derechos básicos, como decidir sobre el cuerpo, se puede observar que otros derechos fundamentales se han podido desarrollar sin muchas amenazas reales. Así, los derechos de las mujeres son constantemente cuestionados y siempre se ven amenazados por la posibilidad de ser revertidos o derogados.

Esto es algo que se ha advertido por años, muchas feministas históricas siempre han dicho que cuando existen enfrentamientos políticos o momentos de crisis, son las mujeres quienes resienten y sufren las consecuencias de las decisiones conservadoras que nos hacen retroceder, las que además se toman en espacios de poder donde no siempre somos escuchadas. Los derechos, aunque se entiendan ganados por la sociedad, siempre pueden sufrir arremetidas conservadoras, por eso es importante estar alertas y evitar este tipo de reveses que, esta vez, afectarán a miles de mujeres norteamericanas.

En Estados Unidos, al menos, por años las mujeres de comunidades afrodescendientes, que viven en estados conservadores, han advertido sobre lo que justamente sucedió: la anulación de Roe vs Wade.

Con todo, este no sería el único derecho ganado que la Corte Suprema de EE.UU estaría buscando derogar. Varios jueces ya han señalado que quieren revisar aquellas decisiones que permiten el acceso a los métodos anticonceptivos y al matrimonio igualitario. Y si bien esto no está ocurriendo en Chile, es un buen ejemplo de por qué nunca hay que dejar de luchar por resguardar los derechos que ya se han adquirido y que, muchas veces, ha costado tanto ganar.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador .

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com