No es chiste- Er Conde del Guácharo reveló quiénes lo traicionaron cuando fue candidato presidencial (+Video)  

En las últimas horas el controversial humorista y empresario venezolano, Bejamín Rauseo , mejor conocido en los medios de comunicación como ‘’Er Conde del Guácharo’ ’, ofreció una entrevista para el espacio del periodista criollo, Luis Olavarrieta en su canal oficial en la plataforma de YouTube, en donde reveló algunas malas pasadas que vivió durante su candidatura a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2006. El encuentro arrancó con el criollo, narrando sus impresiones sobre el país y su carrera como humorista en más de 20 años que lleva en el medio.

En este punto, Er Conde no dudó en comentar lo mal que vivió su candidatura a las presidenciales del 2006, pues su retiro de la misma fue gracias al equipo que lo manejaba en el partido ‘’Piedra’ ’: ‘’Los que me descalificaron… No quiero decir nombre en este momento… Los mismos que me llamaron a mi, que me convencieron para que fuera candidato, fueron los mismos que tres meses después me dijeron ‘Ya tu no eres candidato, ahora es este’…’’.

Seguidamente comentó que en ese momento pasaban dos cosas con su imágen como candidato a la Presidencia de Venezuela, pues las personas sabían que Bejamín Rauseo se lanzaba pero tenían en su mente a su personaje humorístico de ‘’Er Conde del Guácharo’’. ‘’La gente me descalificó sin siquiera leer mi plan de gobierno’’.

‘’Yo respeto mucho las decisiones de esa gente. No le tengo rabia ni nada… Sino que me pintaron una cosa por conveniencia’’ , explicó.

