«No eramos felices»: Mariangel Ruiz contó cómo fue su separación de Carlos Ocariz

La animadora y modelo criolla se sinceró y reveló al público que sucedió en su matrimonio con el político venezolano y por qué terminó la relación, recordando que la empresaria estuvo con el ex alcalde del Municipio Sucre en Miranda desde el 2012 hasta el 2021, siendo su relación más larga de casi una década.

Ruíz reveló que no todo es bueno en las relaciones de pareja y que a veces no se es tan feliz como se muestra en redes sociales, y aunque expresó que ambos son muy reservados con lo que tenían, explicó «Fue una relación muy bonita y nos dejó a ambos un crecimiento muy bonito, y se terminó porque no éramos felices, básicamente podría hacerte una lista de un montón de cosas que ambos vivimos durante 10 años que vivimos juntos, pero es algo de nosotros».

Asimismo, Mariangel le dijo a Luis que ella y el político opositor fueron dejando de sentirse bien en pareja, y aunque el amor por la relación se acabó, la actriz aseguró que ambos criaron a sus hijos juntos y crearon una familia, y para ella eso no va a cambiar.

Seguidamente, sobre la ruptura y divorcio añadió «Fue una decisión que no fue fácil de tomar, fue una decisión que teníamos tiempo conversando, e intentando recastarla, aunque te digo que la relación nunca estuvo como destruida, siempre conservamos nuestra familia e intentábamos seguir adelante aunque no eramos felices, por muchos años».

