NO DURÓ NADA â» Scarlet Ortiz se va llorando por ser la primera eliminada de Top Chef Vip (+VIDEO)

La actriz venezolana Scarlet Ortiz salió de la competencia de Telemundo, Top Chef Vip. La artista criolla no logró pasar a la segunda ronda del reality y se va con lagrimas en los ojos y el corazón roto tras ser la primera eliminada del programa, agregando que su platillo no cumplió con las preferencias requeridas por los chefs por lo cual la venezolana perdió ante sus compañeros Aída Cuevas, Graciela Beltrán, Cristina Eustace y Ferdinando Valencia quienes se salvaron de la eliminación.

Cabe destacar que, la prueba decisiva consistía en presentar un platillo a base de pasta y la artista de 48 años de edad no logró aprobar con su platillo por lo cual perdió la grandiosa oportunidad de llevarse el premio de 100 mil dólares en efectivo.

En este caso, Scarlet no lamentó tanto ganar el premio sino la ilusión de no poder llevar una alegría a su país, expresando entre lágrimas « Me quiero quedar con que a pesar de que salí de primera, mi país se siente orgulloso de mi, eso es lo único que me interesa, es lo único que quiero, soy venezolana de pura cepa, soy criolla y eso es lo que realmente ahorita más necesito, a pesar de que salí de primera sepan que lo dí todo».

Seguidamente, Scarlet agradeció a sus compañeros y el público por tanto cariño y apoyo que le brindaron en estos días que estuvo en reality, concluyendo « Agradecida por esta bonita experiencia y con mi Venezuela siempre en mi ♥️ ! Graciasssss por todo el apoyo y lo bellos deseos para conmigo! Bendiciones!!!».

