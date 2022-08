No Douro já se vindima. «O atípico está a tornar-se normal»

Entornointeligente.com /

As tesouras movem-se rápidas e silenciosas nas mãos de Natalina Ribeiro, 56 anos. A cada movimento, há um novo cacho de uvas de um roxo escuro a deixar as videiras cheias de folhas verdes e a acabar num balde, antes de ser transferido para caixas marcadas com o nome da Real Companhia Velha, que serão, depois, levadas pelos trabalhadores para o tractor que as vai tirar dali. Na Quinta das Carvalhas , mesmo em frente à pequena mancha urbana do Pinhão, as vindimas arrancaram na terça-feira. «Não me lembro de alguma vez ter começado tão cedo», diz Álvaro Martinho, director de viticultura da propriedade. Há mais especificidades este ano. A maior parte dos cachos está bem recheada de bagos, mas bagos muito pequenos. «Deviam ter, se calhar, o dobro do que está agora», estima Natalina.

