'Não dormi a noite toda, febre, gripe', relata Bolsonaro a apoiadores

18/07/2022 12h04 Atualizado 18/07/2022

O presidente Jair Bolsonaro relatou nesta segunda-feira (18) a apoiadores na entrada da residência oficial do Palácio da Alvorada que não dormiu à noite, porque teve febre e gripe.

Bolsonaro deu a informação sobre a noite mal dormida ao comentar com seus simpatizantes que gostaria de estar na praia, mas entende que exercer a presidência é uma «missão». Foi quando ele listou as dificuldades das últimas horas.

«Eu queria estar na praia uma hora dessas do lado de vocês, é lógico. Eu entendo que o que acontece comigo é uma missão, cumprir essa missão. Não dormi a noite toda, febre, gripe…», disse Bolsonaro.

Nos últimos dias, o presidente vem afirmando que terá, na tarde desta segunda, uma reunião com cerca de 40 embaixadores de países estrangeiros. Ele pretende, segundo contou, mostrar dados sobre «eleições passadas».

A expectativa é que Bolsonaro use o encontro para disseminar os ataques que ele faz contras as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. O próprio presidente já afirmou que não tem provas para sustentar a acusação, e especialistas reforçam que o sistema é seguro. Mesmo assim, Bolsonaro adota os ataques como estratégia.

Ministros do governo também devem participar do encontro com embaixadores, que não entrou na agenda oficial divulgada pela Presidência.

Segundo o blog do Valdo Cruz , os Estados Unidos devem enviar o encarregado de negócios, Douglas Koneff, que está à frente da embaixada no momento. O Reino Unido também deve enviar representante. Há um receio no Palácio do Planalto de que alguns países importantes deixem de enviar representantes.

