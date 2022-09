No deja de sorprender evolución neurológica de Fernando Lugo, sostiene Querey

Entornointeligente.com /

El senador del Frente Guasu Jorge Querey explicó a Monumental 1080 AM que no deja de sorprenderle la evolución neurológica que presenta el ex presidente Fernando Lugo y afirmó que su proceso de recuperación en Argentina es bastante positivo.

«Neurológicamente hay pasos bastante positivos respecto a su interacción con el entorno. Él se despierta, abre los ojos y su interacción con su entorno día a día va mejorando. La parte neurológica no deja de sorprenderme», enfatizó Querey, quien fue médico de cabecera de Lugo en el país.

Desde el punto de vista respiratorio, Querey explicó que Fernando Lugo se halla en un proceso «más lento de lo que le gustaría» de la retirada del respirador, pero resaltó que está conforme con la evolución en general.

Sobre las secuelas, manifestó que todo evento cerebral tiene algún grado de consecuencia y, en este caso, Lugo «tendrá alguna secuela visual» por el sangrado que sufrió.

Lugo sigue avanzando en las evaluaciones, mueve los cuatro miembros y adelantan que «indudablemente tendrá alguna secuela visual» por el sangrado que tuvo.

Lea más: Fernando Lugo avanza e interactúa con familiares, informa senador Querey

El ex obispo encabeza la lista de candidatos al Senado de la Alianza Frente Guasu Ñemongeta por medio del movimiento La Patria Primero.

Al respecto, Querey dijo que se están cumpliendo todos los requisitos jurídicos y legales para sostener su candidatura; sin embargo, si se tiene que tomar otra decisión dependerá de cuestiones jurídicas legales y de la evaluación de su estado de salud.

«Jurídicamente, de acuerdo con lo que me informaron, hay tiempo para mantener su candidatura. Estamos dentro de los plazos. Mucho dependerá del estado de salud», enfatizó.

Fernando Lugo, uno de los principales referentes de la Concertación, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en su oficina del Congreso Nacional y tuvo que ser internado en un sanatorio de Asunción.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com