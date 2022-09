No dar de comida a las palomas porque hacen caca

Entornointeligente.com /

A partir de este escrito de fecha 06/09/2022 y como ya lo anuncié en uno de mis anteriores artículos, inicio la fase Magisterial (grado de Maestro) al final de mi vida, imprimiendo en mis escritos el mensaje que me corresponde entregar y por lo cual vine a este planeta que los humanos llamamos tierra. Después de pasar 82 años de adiestramiento, viviendo y sufriendo como Victima, Juez, Verdugo y Guerrero, sin saber por qué me pasaba lo que me estaba pasando y porque sufría lo que estaba sufriendo, a esta edad adquiero el grado de consciencia para dejar de Creer en los símbolos que fueron introducidos en mi mente como verdades absolutas y comienzo a Dudar, a ser Escéptico y a Pensar a partir de mi Yo Interno.

Todo lo del párrafo anterior puede ser profundizado leyendo el contenido del libro, El 5to. Acuerdo de los maestros Mayas, don Migue y José Ruiz. Hago estas primeras aclaraciones a mis consuetudinarios lectores para que tengan una primera idea de cuál es la filosofía o ideología que encontraran impregnada en mis próximas publicaciones y decidan de antemano si continúan leyéndome o nó. El Libre Albedrio es una de los primeros axiomas que orientaran mis escritos, nadie está obligado hacer o a Creer lo que yo les diga, pero si a Pensar y dudar desde adentro para encontrarse consigo mismo. Hecha estas primeras aclaraciones pasamos a dar inicio a lo que podríamos llamar la Primera Lección, o sea dar a conocer cuál es la Metodología que seguiré, (Método es el modo, manera o forma de hacer las cosas) que he llamado I.R.A: Informacion-Reflexion-Accion.

La Información será la que cada dia iré obteniendo con los hechos que me suceden, o sea con el quehacer diario; esa Información obtenida, que para mí es valiosa e importante, porque de alguna manera me afecta, será Reflexionada desde mi sentir interior. Analizaré el porque me afecta a mí y a cuantos más de los que están a mi alrededor, buscaré las causas que las originan y las consecuencias que tendrán a corto, a mediano y largo plazo. Estas fases del Método me obligaran a establecer una comunicación con la gente que me rodea y con ellos obtener sus aportes, así voy a ir obteniendo y ampliando las bases que sustentaran luego las Acciones que son necesarias realizar para producir cambios y/o resolver situaciones que nutran mis experiencias y saberes. Esto me permitirá estar aprehendiendo hasta el último suspiro de mi vida.

Así como El Maestro Jesús El Nazareno, hablaba en parábolas o metáforas para emitir sus mensajes,(Ojo, no me estoy comparando con El Mesías), yo emitiré los míos a través de hechos o sucesos que estoy viviendo en mi vida cotidiana, la cual se desenvuelve en un área no mayor de 5 cuadras en la ciudad de Mérida-Venezuela, en un espacio habitacional ocupado desde hace dos años como morada, es un anexo alquilado en una vivienda múltiple; todos mis familiares están residenciados en otros Estados del País y fuera de él, oficialmente estoy en situación de Discapacidad (sin voz, sin olfato y una disminución de mi capacidad motora en un 40%), Pensionado por el IVSS desde hace 22 años.

«Los vecinos se están quejando de que los está perjudicando, pues tú le das alimentos a esas palomas que llegan a tu puerta y éstas se hacen caca por todos lados y afectan la pintura de sus viviendas y además expanden enfermedades a todos». En síntesis, esta es la información que me transmitió la casera que me alquilo el espacio que ocupo y trato de exponer en el título de éste primer tema y refleja lo que en este momento está pasando por mi mente y ocupando mi tiempo, por cierto, lo único valioso que tengo y que debo administrarlo con sabiduría.

Debo confesar que me produce un gran placer darle alimentos a las 5 y a veces hasta 10 palomas que llegan cada mañana a mi puerta y con sus sonidos me avisan que ellas están allí y necesitan alimentarse. Cuando niño yo veía en la plaza Sucre de Petare, como los adultos compraban o llevaban bolsitas de maíz para alimentar a las palomas que habitaban en la iglesia y todavía eso se hace aquí en Mérida en la Plaza Bolívar. Yo para evitar problemas y por carecer de voz para explicarles mis razones, le dije que si; que no le iba a echar más comida a las palomas. Estuve como una semana sin darles de comer y estas cada mañana seguían viniendo y los excrementos que ellas expulsan estaban en el mismo lugar y ellas seguían viviendo en los mismos espacios que ocupan desde hace mucho tiempo, mucho antes de que yo llegara. Comencé a darles alimentos en menor cantidad y más temprano para que mis dos vecinas no se dieran cuenta, pero no, ellas continúan diciendo que las palomas les traen enfermedades y que les afectan sus viviendas. Esa es la Información.

Ahora viene la Reflexión: Tienen esas palomas derecho a vivir? ¿A ocupar un espacio? ¿Si yo soy una creatura de alguien, ellas también fueron creadas? ¿Ellas también tienen que dejar su mensaje antes de morir?. ¿Tienen igual derecho que yó a expulsar las excretas o sea cagar?. ¿Contaminan o no mis excretas al medio ambiente? Que debo hacer como Cristiano que piensa y proclama que Dios dá de comer a los pajaritos del campo y viste a las flores con sus colores?. ¿Quienes ocuparon primero el planeta tierra, los mamíferos o las aves? Si las palomas domesticas pueden transmitirnos virus, ¿Que les hemos transmitidos nosotros los humanos a ellas que quedan tan pocas?.

Aquí viene ahora la Acción: ¿Qué debo hacer para que mis vecinos y las palomas queden contentas y yo no me sienta afectado? Usted que llegó hasta aquí en su lectura, cual sería su recomendación, pensando que a usted le pudiera estar pasando lo mismo. La cosa es en serio, si Ud. Tiene la fineza y la amabilidad, por favor envíeme un mensaje a mi correo: [email protected] y se lo sabré agradecer.

«Tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me cubriste con un manto». Eso es aplicable en este caso?. ¿Hay diferencias entre tener mascotas como perros y gatos y tener unas palomas? Mientras más escribo, me lleno de más confusión. SOS

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com