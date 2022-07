No creerás cómo luce actualmente el primer actor Jean Carlos Simancas a los 73 años

Entornointeligente.com /

17 julio, 2022

En días recientes, el primer actor venezolano Jean Carlo Simancas reapareció en redes sociales para compartir parte una actividad que dejó a todos con la boca abierta por la agilidad que todavía tiene el artista.

A través de su perfil de Instagram, la recordada figura de la televisión publicó un material audiovisual en el que aparece practicando nada Kárate, mostrando que es cinta negra en dicha disciplina o arte marcial.

‘’Este sábado fue un día hermoso, me reuní con queridos amigos que tenía mucho tiempo que no veía. Después de un entrenamiento y un descarte competitivo para el Panamericano de karate JKA Chile; me reencontré, en casa de el Sensei Carlos Núñez, con gente que me hace entender que la amistad y los afectos son un regalo que no tiene precio», escribió Jean Carlo.

De igual forma, el actor agregó: «Lo grandioso de mi sábado no lo puedo pagar con nada que no sea afecto. No puedo dejar de pensar que debe ser por la cercanía de mi cumpleaños por lo que el destino me muestra su mejor cara».

Es importante destacar que Jean Carlo Simancas nació el 17 de julio de 1949, por lo que está próximo a cumplir 73 años. Sin embargo, su edad no ha sido impedimento para seguir practicando su deporte favorito.

