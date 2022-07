No confíes ni en tu sombra, un solitario me dijo

Entornointeligente.com /

Viernes , 29 de julio de 2022.- Yo soy de los que les gusta caminar, patear duro la ciudad y así suelo hacerlo, cuando las circunstancias lo permiten, el ánimo se encompincha y el sentido común me indica que hay cierta seguridad en el trayecto. Camino también en el campo, en la playa, cuando puedo, antes solía correr mucho, pero ahora, en estos tiempos, camino. Y sobre todo me encantan las montañas, las altas y hermosas montañas donde el silencio y sólo el sonido de la naturaleza te acompañan, donde el aire que se respira es más puro, más fresco y llena todos tus pulmones. En una de esas caminatas, hace años, creo que fue en Mérida, cerca de La Culata, me encontré con un señor algo mayor, mayor que yo, de esas personas cuya edad es difícil de determinar, caminaba con mucha fuerza, con seguridad, casualmente llevábamos la misma dirección y él casi tenía el mismo color del paisaje que nos rodeaba. Caminamos un rato juntos, sin hablar, adentrándonos en la montaña, llevábamos muy buen paso, íbamos con muy buen ritmo. Parecía surgido de la misma tierra, parido por esas hermosas y herméticas montañas, el encuentro fue en la propia montaña, en un pequeño sendero que rodea una loma ascendente. El saludo pareció más bien un gruñido, ese que hacen los hombres cuando no quieren conversar. Había un pequeño pozo del cual bebimos agua, sin hablar, no se puede beber agua y hablar a la vez. Me senté un momento, para descansar, en una gran piedra, él permaneció, de pié, enigmático. No confíes ni en tu sombra, en un momento, me dijo. Pero, ¿cómo se puede vivir así? No te preocupes, ya aprenderás, me dijo en voz baja y con esa mirada que la gente desconfiada nunca abandona, hasta así ven en los sueños. Tuve que anudarme la bota izquierda, que tenía la trenza medio floja, así lo hice y cuando levanté la cabeza ya el acompañante no estaba. Nunca me he olvidado de esa cara, ni de esa caminata. Ah, y todavía no he aprendido.

