No Chile, acaba a votação do plebiscito sobre a nova Constituição

1 de 2 Uma mulher aimará vota no plebiscito sobre a nova Constituição no Chile, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Alex Diaz/Reuters Uma mulher aimará vota no plebiscito sobre a nova Constituição no Chile, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Alex Diaz/Reuters

Mais de 11 milhões de eleitores votaram no plebiscito no Chile neste domingo (4) para decidir se o país deve adotar uma nova Constituição ou manter a antiga, promulgada em 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet.

O processo para que se chegasse ao plebiscito começou em 2019, quando o país passou por uma onda de manifestações. Os atos políticos nas ruas do país se intensificaram depois que a polícia reprimiu os protestos (no final, 34 pessoas morreram). Naquela ocasião, como uma resposta aos protestos, o governo decidiu fazer uma votação a respeito de uma nova Assembleia Constituinte. Os chilenos decidiram que sim, deveria ser formulado um novo texto.

Se o novo texto constitucional for aprovado, os direitos e normas estarão sujeitos à elaboração de leis complementares no Congresso.

Se a Constituição for rejeitada, a atual permanece em vigor —no entanto, deve haver pressão para que seja redigido uma nova versão.

O atual presidente chileno, Gabriel Boric , afirmou que, seja qual for o resultado do plebiscito constitucional, ele pedirá «unidade nacional» em um exercício com «mais democracia» para superar as fraturas sociais.

2 de 2 Mapuches votam em eleição para decidir se chilenos adotam uma nova Constituição, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Juan Gonzalez/Reuters Mapuches votam em eleição para decidir se chilenos adotam uma nova Constituição, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Juan Gonzalez/Reuters

A ex-presidente Michelle Bachelet disse que se a opção para rejeitar a nova Constituição vencer, como antecipam as pesquisas, «as demandas dos chilenos não serão atendidas» e um novo processo deve ser convocado.

A votação é obrigatória no país, depois de uma década em que o voto foi facultativo.

A opção para rejeitar a nova Constituição lidera todas as pesquisas há mais de um mês, mas a campanha pela aprovação mobilizou multidões, especialmente em Santiago.

A festa de rua da campanha pela aprovação reuniu mais de 250 mil pessoas, segundo os organizadores, e a cerimônia de encerramento da campanha de rejeição foi um evento com menos de 400 pessoas em um anfiteatro em Santiago.

