«No cesaré en mi lucha para que este mundo sea un mundo más justo para nosotras»

Este lunes, el Juzgado Penal 10 de Barcelona ha condenado a V.G. por acosar y amenazar a la escritora Paula Bonet y le ha prohibido acercarse y comunicarse con ella durante 10 años.

Esta noticia parece que será un punto de inflexión en el drama que Paula Bonet lleva viviendo más de dos años y que ella ha descrito con dureza en varias ocasiones: «Me ha hecho sentir vulnerabilidad constante , adquirir materiales e incorporar la seguridad a mi vida. Consiguió que tuviera que dejar de ser yo».

Ahora, Bonet ha querido celebrar la buena nueva con una publicación en su cuenta de Instagram: «Sentencia condenatoria por tres delitos: acoso, amenazas de violación descuartizamiento y muerte, y quebrantamiento de medidas cautelares».

«Agradezco a mi familia, pareja, amigas, editorial, agencia, mossos y brillante abogada el cariño y trabajo de estos tres años», ha expresado, antes de concluir el mensaje con una energía positiva y luchadora: «Hoy veo la luz y sé que no voy a cesar en mi lucha para que este mundo sea un mundo más justo para nosotras».

Las reacciones de alegría a esta publicación no se han hecho esperar, con mensajes positivos de figuras como Zahara Pop, Anais Bernal y The New Raemon, entre otros.

