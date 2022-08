No Casablanca da Vagueira tenta-se prolongar o Verão pelo ano inteiro

Entornointeligente.com /

A predominância do branco, com apontamentos azuis, pretende transportar-nos para o Mediterrâneo. Nada contra o Atlântico que rebenta naquela areia – tanto mais porque gostos não se discutem e há quem prefira banhos de água (bem) fria -, mas a inspiração mediterrânica fica sempre bem quando o assunto é praia e dias passados à beira-mar. No Casablanca Lounge Bar o convite passa por relaxar, imergir num cenário de tranquilidade e aproveitar o que a praia da Vagueira, em Vagos, tem de melhor. No Verão e fora dele, uma vez que um dos motes da casa passa por estender a estação mais quente do ano muito para além dos seus três meses de duração.

