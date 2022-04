No Brasil, Carnaval em Abril: Rio e São Paulo desfilam, finalmente, esta semana

Entornointeligente.com /

Os receios com os aumentos de casos da variante Ómicron , em Janeiro deste ano, levaram ao cancelamento dos grandes Carnavais em Fevereiro e, depois, a deslocar os desfiles das escolas de samba do Rio e São Paulo para Abril. Começam esta semana em redor do feriado nacional de dia 21, conhecido como Dia de Tiradentes, oficialmente Dia da Inconfidência. O Brasil não tem desfiles desde Fevereiro de 2020.

A decisão de fazer um Carnaval em Abril foi logo tomada em finais de Janeiro e com direito a concordância entre os prefeitos carioca e paulista, Eduardo Paes e Ricardo Nunes, respectivamente. Os autarcas fizeram o anúncio conjunto durante uma reunião virtual, justificando a decisão com as orientações das autoridades de saúde.

É assim que os sambódromos das duas cidades vão agora acolher um Carnaval outonal, sendo que, apesar de polémicas e conversações, não foram autorizados festejos de rua. Ainda assim, tanto no Rio como em São Paulo, milhares prometem festejar o Carnaval nas ruas, além de que não faltam festas e eventos privados (alguns autorizados, outros não).

Em São Paulo, a prefeitura informou que não participa nem autoriza festejos de rua. A CNN Brasil indica que a Prefeitura, após reuniões com organizações carnavalescas, não definiu medidas para o feriado, mas deixou a indicação de que não haverá repressão contra os blocos que decidirem sair às ruas. Oficialmente, mais de 300 blocos da cidade defendem que o Carnaval de rua se realize no segundo semestre do ano, entre Setembro e Novembro, noticia o canal.

Mas, ainda assim, não é de admirar que haja celebrações pelas avenidas e há blocos de festa que prometem fazer frente às proibições. «Nossa festa vai tomar forma e vai acontecer nas ruas, esquinas, vielas e praças de nossa cidade como sempre aconteceu, vai florescer em celebração como sempre fez» , lê-se num manifesto de entidades representativas de blocos de rua paulistas no início do mês, divulgado pela Agência Brasil.

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por seu lado, defendeu a proibição dos festejos de rua mas, adianta a CNN Brasil, e descarta remarcá-los ainda para este ano, assim como, por outro lado, põe de lado a punição dos foliões: «Eu não vou sair correndo atrás de folião. O que a gente pede é a compreensão das pessoas, né? Só faltava botar a Guarda Municipal atrás de folião. Isso não vai acontecer», assegura o autarca.

Ruas à parte, pelo programa oficial da Prefeitura do Rio, serão seis dias de desfiles no Sambódromo , com início esta quarta. O samba fica a cargo de escolas do escalão principal, a Série Ouro, que também desfilam na quinta. Mais desfiles de sexta a domingo (dia das crianças). No sábado, dia 30, será o desfile das escolas campeãs. Há também desfiles na Intendente Magalhães (a festa aqui vai até 1 de Maio) e música ao vivo no Terreirão em vários dias até 30, incluindo com figuras de culto como Alcione e Paulinho da Viola.

Em São Paulo, o sambódromo do Anhembi já aqueceu no sábado com desfiles do grupo de acesso e a festa continua de quinta a sábado. A 29 de Abril desfilam as campeãs.

Em tempos (ainda) de pandemia, embora tenham sido flexibilizadas algumas restrições (não é obrigatório o uso de máscara), é exigido o certificado de vacinas para entrada nos sambódromos.

Outras cidades do Brasil deverão também juntar-se à festa, com ou sem autorizações das prefeituras: entre as que têm eventos autorizados destaca-se outra gigante do Carnaval, Salvador da Baía.

No domingo, o ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, anunciou o fim do estado de emergência sanitária nacional por causa da covid-19, que estava em vigor desde Fevereiro de 2020, como resume a Globo. A decisão contraria as orientações em vigor da Organização Mundial de Saúde.

O Brasil, em números de dia 18 de Abril, contabiliza mais de 30,261 milhões de casos de covid-19 e 662.026 mortos. Depois de novos picos de casos e óbitos em Janeiro, os números tem estado em declínio desde Fevereiro, com quedas expressivas nas últimas semanas, indica o site oficial do Governo. Mais de 70% dos brasileiros têm o esquema vacinal completo e 39% receberam dose de reforço.

