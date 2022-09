Entornointeligente.com /

Às vezes, em conversas com amigos, digo que o que Portugal precisa é de um governo verdadeiramente conservador. Verdadeiramente conservador no sentido em que a sua única promessa, o seu único programa, o seu único desígnio político, seria não fazer rigorosamente nada durante quatro anos. É uma piada, mas gosto de me agarrar ao substrato de seriedade que a coisa tem para manter a pose o máximo tempo possível.

LINK ORIGINAL: Publico

