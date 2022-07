Números en la política

Entornointeligente.com /

Creo y es una premisa fundamental en la lógica de que los números y sus resultados no mienten y estoy seguro que para entrar en el campo político en la actualidad en cualquier parte del nuestra nave espacial, en alusión a un comentarista internacional que hizo vida en la televisión del estado, debemos tener conocimiento del hecho Estadístico y para ello es importante conocer en que campo me situó o nos situamos en lo histórico, digamos en lo medible. Lo que se pretende decir es que Históricamente y desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de medición, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Ya pera el año 3000 A.C. los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo XXXI a.C. El Imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control, ya en el Antiguo Testamento se utilizó el término «Censo» en el tercer y cuarto libro , Números y Deuteronomio que tienen un significado bíblico que son la Cuentas o Números de Dios.

Durante la edad media sólo se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. En el siglo XIX, con la generalización del método científico para estudiar todos los fenómenos de las ciencias naturales y sociales, los investigadores aceptaron la necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las descripciones verbales, como vemos ya estaba naciendo el término Estadística. En nuestros días, y debido al desarrollo social, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y nos sirve como herramienta fundamental para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del investigador estadístico no consiste ya sólo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo el proceso de interpretación de información. Y más importante es el desarrollo de la teoría de la probabilidad que ha aumentado el alcance de las aplicaciones de la estadística. De tal manera muchos conjuntos de datos se pueden aproximar, con gran exactitud, utilizando determinadas distribuciones probabilísticas; los resultados de éstas se pueden utilizar para analizar datos estadísticos.

La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las inferencias estadísticas y para predecir el tipo y la cantidad de datos necesarios en un determinado estudio estadístico. Es por ello que tomando la Estadística como una Disciplina que estudia cuantitativamente los fenómenos de masa o colectivos, o sea, aquellos fenómenos cuyo estudio solo puede efectuarse a través de una colección de observaciones para este ensayo se tomaron en cuenta puntos clave para entender y conocer un poco de ella, como lo son: Clasificificando Estadística encontramos conceptos, tales cómo Población y Muestra. Por ejemplo, el término Muestreo, tiene sus Ventajas y desventajas, su clasificación. Otro punto importante son las Variables que en Estadística, se consideran un valores resumidos, calculado, como base en una muestra de observaciones que generalmente, son representadas por una letra de nuestro alfabeto, aunque no por necesidad, se considera como una estimación de parámetro de determinada población; es decir, una función de valores de muestra. Sin embargo, «La estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa de observaciones de otros fenómenos más simples llamados individuales o particulares». Otros la definen como: La que estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis.

Tengamos en cuenta que es la ciencia que trata de la recolección, clasificación y presentación de los hechos sujetos a una apreciación numérica como base a la explicación, descripción y comparación de los fenómenos». Cualquiera sea el punto de vista, lo fundamental es la importancia científica que tiene la estadística, debido al gran campo de aplicación que posee.

Su Importancia esta relacionada con el área o áreas en las que se puede aplicar, pues es una ciencia de aplicación práctica casi universal en todos los campos científicos: En las ciencias naturales: se emplea con profusión en la descripción de modelos termodinámicos complejos (mecánica estadística), en física cuántica, en mecánica de fluidos o en la teoría cinética de los gases, entre otros muchos campos. En las ciencias sociales: es un pilar básico del desarrollo de la demografía y la sociología aplicada.

Podemos concluir, con lo explicado, que la medición de nuestras alternativas personales las podemos hacer en «base al grado de aceptación personal» que tengamos en el colectivo, si vemos que somos rechazados y como se dice popularmente No Cuajamos, aunque sea por orgullo no se debería participar y es mejor estudiar más opciones que encajaría perfectamente a las metas que el individuo busca y no gastar sus escasas energías. Por ello, los que dicen llamarse líderes de la defenestrada oposición calculen «bien sin trampa» su base y grado de aceptación auto-personal para luego medirse, si los dejan, medirse entre ellos y después atreverse a lanzarse en una contienda electoral en nuestro país para comprobar el y su grado de aceptación en el Colectivo Nacional.

