Número de detidos por crime de incêndio mais do que duplicou

Entornointeligente.com /

As autoridades portuguesas detiveram este ano 151 pessoas pelo crime de incêndio florestal, mais do dobro do que em 2021, informou, esta quarta-feira, o ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro afirmou que 70 pessoas foram detidas pela GNR e 81 pela Polícia Judiciária, pelo crime de incêndio florestal. «Um número que mais do que duplicou em relação a 2021», disse ainda

Os dados foram avançados pelo ministro durante uma audição conjunta nas comissões parlamentares de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Agricultura e Pescas sobre os fogos que deflagraram durante este ano.

Segundo o governante, até esta semana foram registadas 10.923 situações de incumprimento, o que deu lugar a mais de 2.000 processos de contraordenações.

«Do ponto de vista da sensibilização, da fiscalização e do exercício da autoridade da administração interna foi feito aquilo que compete», afirmou, em resposta aos deputados sobre um balanço da atividade das forças policiais na prevenção dos incêndios.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com