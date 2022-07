Número de alunos a usar manuais digitais aumenta: no próximo ano lectivo vão ser 12 mil

Entornointeligente.com /

São cerca de 12 mil os alunos que no próximo ano lectivo vão levar para as salas de aula computador ou tablet em vez dos tradicionais manuais. No último ano lectivo (2021/2022), 24 agrupamentos de escolas tiveram turmas a estudar com manuais digitais, número que cresce agora para 66 agrupamentos. A informação foi revelada pelo Ministério da Educação ao Jornal de Notícias e confirmada pelo PÚBLICO.

O alargamento do projecto-piloto, que até ao momento envolvia 190 turmas, 700 professores e 3700 alunos do 3.º ao 11.º anos de escolaridade, está a ter em conta a evolução do percurso das turmas, assim como a entrada de novas e de mais agrupamentos de ensino.

Até ao momento, a adesão aos manuais digitais não é obrigatória. Contudo, de acordo com o jornal, o Governo tem a intenção de generalizar o uso destas tecnologias a todas as escolas do país.

Os estudantes da Madeira que já fizeram a transição para os manuais em formato digital fazem uma utilização mais intensa e regular dos recursos digitais do que os seus colegas do continente que estão envolvidos no projecto-piloto de desmaterialização dos livros escolares, conforme noticiou o PÚBLICO em Maio último. As conclusões da plataforma Escola Virtual, que agrega dados das diferentes editoras, davam conta de que a região autónoma está «na vanguarda» porque começou mais cedo o processo e não centrou atenções apenas nos equipamentos.

