Número de adolescentes que dizem não ter amigos cresce no país, aponta pesquisa Levantamento mostra que tendência afeta mais meninas e estudantes de escolas públicas. Especialistas ouvidos pelo g1 explicam motivos e como cenário afeta saúde mental. Por Iana Caramori, g1 DF

17/07/2022 06h00 Atualizado 17/07/2022

1 de 3 Alunos a caminho de escola em Taguatinga no DF, em imagem de arquivo — Foto: TV Globo Alunos a caminho de escola em Taguatinga no DF, em imagem de arquivo — Foto: TV Globo

O número de adolescentes entre 13 e 15 anos que dizem não ter amigos cresceu no Brasil , de acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ). Os números fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE – divulgada na última quarta-feira (13) .

O problema atinge 3,2% dos estudantes das escolas públicas e particulares do país . Mas o Distrito Federal superou a média nacional: em Brasília , entre 2012 e 2019 , o índice passou de 3,2% para 4,4% . O levantamento aponta que a tendência afeta mais as meninas e os estudantes da rede pública ( veja detalhes abaixo ).

Especialistas ouvidos pelo g1 destacam os motivos e as consequências desse cenário para a saúde mental dos adolescentes. Para Ricardo Barros, professor de psicologia do Ibmec Brasília, a tecnologia leva parte da culpa pelos resultados apresentados no levantamento .

«Todo esse aparato tecnológico do século 21 tem funcionado como algo que tem roubado nossa atenção. A primeira atenção que sequestra é a no outro», diz o professor.

Para Barros, as pessoas encontram «satisfação» ao interagir com as mais variadas tecnologias. «No fundo, estamos todos viciados. É um fenômeno sociocultural que está em todas a gerações», aponta.

A analista do IBGE Michella Reis diz que a relação dos adolescentes com a família chama atenção. Segundo ela, houve uma redução no número de responsáveis que acompanham as atividades e escutam os filhos .

«Esse é um fator que contribui para o aumento de comportamentos de risco, porque a família é base. É a família que orienta esses adolescentes», diz a analista.

Consequências da solidão

2 de 3 Joven sentada no chão, em imagem de arquivo — Foto: Getty Images Joven sentada no chão, em imagem de arquivo — Foto: Getty Images

Quando a solidão, que Barros define como uma epidemia mundial , entra na equação, ela passa a prejudicar as relações futuras dos jovens. «Não fomos feitos para sermos solitários. Fomos feitos para conviver em redes» , aponta o especialista.

Para o psicólogo, a sociedade está desaprendendo a conviver com o próximo e o resultado é o aumento de agressões e reações negativas ao comportamento do outro.

«Nesse tipo de cultura, de estranhamento com o outro, a gente vai ficando muito reativo a construir e manter pontes relacionais», diz o psicólogo.

A saúde mental é a primeira a sofrer com a escassez de relações . Segundo Barros, quatro hormônios são produzidos pelo corpo durante as interações sociais: ocitocina, dopamina, endorfina e serotonina, considerados os hormônios da felicidade . Para uma pessoa solitária, há déficit na produção.

Meninas são maiores vítimas

3 de 3 Adolescente sentada com mãos junto ao corpo, em imagem de arquivo — Foto: Fantástico/Reprodução Adolescente sentada com mãos junto ao corpo, em imagem de arquivo — Foto: Fantástico/Reprodução

O levantamento aponta que as meninas são as principais vítimas da solidão. Entre elas, o índice variou de 1,8% para 5% , em 7 anos. Entre os meninos, a tendência é oposta : o total que diz não ter amigos caiu de 4,9% para 3,8% .

Para o psicólogo Ricardo Barros, a inteligência emocional do feminino pode afetar as relações com o outro, a partir do momento em que, para as mulheres, seria mais fácil «perceber os ambientes onde há falta do espaço de diálogo». O professor explica que, nesses casos, as mulheres se fecham para as relações.

A analista Michella Reis destaca a interferência da imagem corporal para a autoestima dessas meninas e, consequentemente, para a habilidade de se relacionar em grupo e serem vistas. Segundo a pesquisa do IBGE, no Distrito Federal, quase um terço dos estudantes entre 13 e 15 anos se consideram magros ou muito magros . Na outra ponta, 29% das estudantes se consideram gordas ou muito gordas .

Para Michella, padrões de beleza impostos pela sociedade e o patriarcado contribuem para essa insatisfação.

«As meninas têm sempre uma imagem corporal pior que a do homem. Elas sofrem mais bullying, se sentem mais gordinhas», afirma a analista.

Escola pública x privada

A pesquisa do IBGE aponta ainda que a diferença é maior quando o comportamento é comparado entre a rede pública e a rede privada :

Escolas públicas do DF: 5,6% dos adolescentes dizem não ter amigos Escolas particulares do DF: 0,7% dos adolescentes diz não ter amigos

O psicólogo Ricardo Barros afirma que o desenvolvimento das relações requer instâncias que nem sempre estão presentes em ambientes de maior vulnerabilidade social. Ele lembra que a realidade entre os estudantes dos colégios públicos e privados é muito diferente.

«Tem aluno que sai da escola e vai para o trabalho, tem aluno que vai com fome, que tem risco social», aponta o especialista.

Quanto maior a vulnerabilidade, mais difícil «criar amizades», explica o professor de psicologia. «Quanto mais inseguro e amedrontado, mais a gente se fecha porque a gente tem medo».

A falta de acesso ao esporte, a arte e a cultura também interferem, diz ele.

Vídeo mostra atendimento a estudantes que tiveram crise de ansiedade em escola no Recife

Há solução?

Para o professor, há solução para o cenário apontado pela pesquisa do IBGE. Mas ela passa pelo trabalho coletivo ente escola, família e sociedade.

«Podemos reaprender a socializar, mas depende da família, das instituições, da escola, do trabalho. Empatia, convivência, relacionamento saudável, tudo isso pode ser ensinado.»

Políticas públicas que incentivem a criação de espaços de recreação também são importantes , aponta o psicólogo. Além disso, segundo ele, as famílias e os ambientes em que estão inseridas podem estimular a convivência com o outro.

A analista Michella Reis destaca a importância de estar atento à saúde mental dos adolescentes. «Eles estão em processo de desenvolvimento físico e mental», afirma.

Para ela, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar reforça a importância da presença de profissionais de saúde que acompanhem os adolescentes em ambientes escolares.

«A criança e o idoso são muito vistos, mas o adolescente ainda é pouco trabalhado.»

