Niurka Marcos reveló la razón por las que no asistió a las galas de La Casa de los famosos

Entornointeligente.com /

La Vedette cubana sigue generando polémica, esta vez a través de un Live en el que arremete en contra de la casa de los famosos. Niurka Marcos no ha dejado en secreto su descontento en contra del famoso Reality show de Telemundo La casa de los Famosos, ya que desde que fue eliminada del programa, ha arremetido públicamente en contra del programa y en contra de algunos de los participantes como Daniella Navarro. La actriz cubana asegura que lo que produjo su eliminación del programa fue una campaña de desprestigio en su contra planeada por la producción del show.

La artista comentó a través de un en vivo en las redes sociales de Juan Rivera, que ella no estaba obligada a asistir a las galas: «Yo no debo decir lo que hay en mi contrato por ética, pero sí puedo decir lo que no hay y en mi contrato no hay cláusula de confidencialidad. En mi contrato no estoy obligada a ir a las galas, entonces eso es importante que lo sepan los haters que dicen ‘está esperando su demanda. Ellos saben perfectamente cómo está el pedo y por qué a mí no me dio la gana de ir y por qué no fui más porque no permito que me falten al respeto porque yo me doy mi lugar» , comentó la vedette.

Además de esto, Niurka también comentó en el live que existía una cláusula que prohibía que hubieran cachetadas entre los concursantes , lo cual hizo que ella no pudiera reaccionar como hubiese querido en ciertas ocasiones, ya que si no hubiesen puesto esa cláusula «hubieran llovido las cachetadas y los jalones de pelo y las zambullidas en la piscina».

View this post on Instagram

A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Redaccion Gossipvzla y fuente People.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com