Niños migrantes en mexicana Tijuana recibirán educación con validez oficial

Cientos de niños migrantes que se encuentran alojados en albergues en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, y quienes no tenían acceso a la educación contarán con instrucción con validez oficial gracias a un convenio firmado este jueves entre una ONG y el Gobierno estatal.

La organización Yes We Can World Foundation celebró este jueves un convenio con la Secretaría de Educación del estado mexicano de Baja California, mediante el cual menores migrantes que se encuentran bajo su programa educativo tendrán la garantía oficial sobre los estudios que reciben mientras se encuentran alojados en los albergues.

La directora de la fundación Yes We Can, Estefanía Rebellón, compartió a medios que se trata de «un convenio histórico» porque es la primera vez que hay una inclusión de los niños migrantes a la educación en este estado, con el cual les va a garantizar que continúen sus estudios en otras escuelas y no pierdan el año escolar.

La organización se fundó en 2019 luego de que sus fundadores Rebellón y Kile Schmidt fueran voluntarios durante la caravana migrante de 2018 en la fronteriza Tijuana y tras ver la necesidad de los cientos de niños que no tenían acceso a la educación, entonces regresaron a la ciudad para comenzar a impartir clases bajo un esquema educativo especial.

Actualmente operan dos escuelas en Tijuana, una en el albergue Pro Amore Dei y otro en el Centro Integrador Carmen Serdán, además de una tercera escuela en Ciudad Juárez, en las que atienden alrededor de 300 niños cada mes de diversas nacionalidades, en niveles escolares de preescolar, primaria y secundaria.

