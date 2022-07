Niños, jóvenes y adultos brillaron en el Campeonato Nacional BMX Race

Entornointeligente.com /

La jornada deportiva estuvo engalanada con la participación de las categorías menores, como la de los ‘Piececitos’ (desde los 2 años), que vuelven a participar de un evento trascendente, a fin de que ganen destreza y desarrollen su espíritu de competitividad, desde un circuito profesional y homologado internacionalmente. Destacaron como campeones Macarena Zavala (5-6 años expertos), Francisco Huapaya (7 años expertos), Liam Malma (8 años experto), Josep Centenio (10 años expertos), Santino Noli (12 años expertos), Vicente de Casanova (14 años expertos), Joaquín Homero (16 años expertos), Jean Paul Jaen (30 años expertos) y Luis Lung (varones Sub 23). Minutos antes del inicio del Campeonato Nacional de BMX Race, el director ejecutivo de Legado, Federico Tong, recibió un reconocimiento de parte de la Federación Peruana de Ciclismo, presidida por Gustavo Matus de La Parra, destacando su apoyo permanente a esta disciplina, fomentando su práctica en la sede Legado de Costa Verde y Legado de Videna. «El deporte nos une y nos hace trabajar en equipo. Así lo hacen los deportistas y nosotros también con la Federación Peruana de Ciclismo y otras instituciones. Esta vez, me toca anunciar también que colocaremos iluminación en el recinto, para que todos puedan utilizarla hasta las 11 de la noche», respondió Federico Tong, tras recibir el reconocimiento. A su vez, el director ejecutivo de Legado invitó a los asistentes, acompañados por sus familiares, a disfrutar los primeros domingos de cada mes que Legado abre de manera total y gratuita sus cinco sedes, con el objetivo aproximar los recintos panamericanos y parapanamericanos a la comunidad. El objetivo es que Legado también sea una casa para la práctica deportiva y la recreación familiar, fomentando la integración, la sana convivencia, el respeto y la inclusión. «Son autoridades que siempre están con nosotros. Sin Legado no utilizaríamos estas sedes de primer mundo, tampoco hubiéramos organizado campeonatos de nivel internacionales», agregó Gustavo Matus de La Parra luego de saludar a Federico Tong y al alcalde de San Miguel, Lorenzo Chingay. Legado garantiza infraestructura y servicios de calidad, a favor de la ciudadanía; por ello, trabaja de la mano con diversas federaciones y organizaciones deportivas, para la promoción del alto rendimiento y el posicionamiento del Perú como el hub del deporte mundial. (FIN) NDP/JSO Publicado: 11/7/2022

