Niño fue picado por «un bicho» en el pie y falleció: no habían ambulancias para trasladarlo en Táchira

Tras la picadura de un animal, este domingo 21 de agosto, falleció Dioneiker Emmanuel Lagudado Vivas , de 14 años de edad. La piel del adolescente, estudiante de 2º año de bachillerato, se tornó de color morado y tras varios días de fiebre y diarreas, dejó de hablar, hasta que lamentablemente en horas de la noche murió en San José de Bolívar.

Anggy Polanco // Corresponsalía lapatilla.com

El adolescente fue picado en el dedo gordo del pie por un insecto, pero sus familiares no tienen la certeza si fue una serpiente o no, el hecho acontecido entre el pasado lunes y martes.

No obstante, luego de la picada del animal, sus familiares lo trasladaron a la medicatura de San José de Bolívar, adonde le inyectaron un suero que su progenitora no pudo precisar y fue referido al Hospital Central de San Cristóbal por recomendación del médico local.

En vista de que en la medicatura no había una ambulancia para trasladarlo, la madre del joven, que es de muy bajos recursos, decidió realizar un pote a pote para recoger 100.000 pesos que le cobraba un taxi para movilizarlo hasta San Cristóbal. No obstante, Dioneiker no resistió y murió.

La tía del muchacho expresó que no puede ser posible que en una zona rural no tengan todos los insumos y una ambulancia para atender este tipo de casos de emergencia.

Por su parte, el alcalde opositor del municipio Francisco de Miranda, Omar Rojas, expuso a La Patilla que en la localidad no cuentan con ambulancias operativas en lo que va de año.

Detalló que contaban con dos ambulancias: una perteneciente a la alcaldía, la cual en estos momentos está siendo reparada, y la otra ambulancia es de la Corporación de Salud, que fue reparada por el gobernador chavista Freddy Bernal, pero la unidad se volvió a dañar a los pocos días de haber sido devuelta.

El alcalde Rojas indicó que él mismo ha tenido que ayudar a los ciudadanos trasladándolos hasta los centros asistenciales que sean referidos en dos taxis que posee. También la alcaldía de Queniquea en ocasiones les presta apoyo con una unidad cuando hay casos de emergencia.

» El niño que murió ayer tenía 12 días allí en el ambulatorio y no habían pedido ambulancia, y cuando se presenta la emergencia, la de Queniquea también estaba accidentada» , refirió el burgomaestre al ser consultado al respecto.

Omar Rojas refirió que la alcaldía no tiene la capacidad financiera para comprar una ambulancia nueva, por lo que solicita el apoyo de los entes competentes para que envíen una ambulancia que sirva a este municipio rural del Táchira.

